はしかの感染が拡大しており、感染者数は去年の同じ時期の4倍以上となっています。

【画像を見る】インフルと比較した「はしか」の感染力

インフルより強い感染力「はしか」が流行

国立健康危機管理研究機構によりますと、3月9日〜15日までの1週間に、全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数は32人。2026年に入って最多となりました。

東京で12人、千葉で8人と首都圏で広がりを見せています。

街の人

「意外に多いなって。ちょっと怖いっす」

「人混みに行くときはマスク意味ないかもだけど、マスクしたりね」

「超気をつける」

感染力が非常に強い感染症「はしか」。

免疫がない集団に1人の感染者がいた場合、何人に感染を広げるのでしょうか。

厚生労働省によるとインフルエンザが1人〜2人に対し、はしかは12人〜18人に感染するということです。

その主な感染経路は空気感染で、感染すると10日ほどで発熱や発疹などの症状が出て、肺炎や中耳炎を起こすこともあります。

2020年以降最多に…都内の飲食店で集団感染も

東京都は17日、新宿区の飲食店で従業員9人が「はしか」に集団感染したと発表。9人のうち1人が発熱や発疹などで一時入院しました。

2026年の累計感染者は139人にのぼり、2025年の同じ時期に比べると4倍以上になっています。これは新型コロナが流行した2020年以降、最多です。

厚生労働省は、「疑われる症状があれば電話などで医療機関に伝え、移動の際は、公共交通機関の利用を可能な限り避けるよう」呼びかけています。