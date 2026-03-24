コロナ禍以降で最多…はしかが感染拡大 感染者が去年同時期の4倍超に 肺炎や中耳炎の恐れも【Nスタ】
はしかの感染が拡大しており、感染者数は去年の同じ時期の4倍以上となっています。
インフルより強い感染力「はしか」が流行
国立健康危機管理研究機構によりますと、3月9日〜15日までの1週間に、全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数は32人。2026年に入って最多となりました。
東京で12人、千葉で8人と首都圏で広がりを見せています。
街の人
「意外に多いなって。ちょっと怖いっす」
「人混みに行くときはマスク意味ないかもだけど、マスクしたりね」
「超気をつける」
感染力が非常に強い感染症「はしか」。
免疫がない集団に1人の感染者がいた場合、何人に感染を広げるのでしょうか。
厚生労働省によるとインフルエンザが1人〜2人に対し、はしかは12人〜18人に感染するということです。
その主な感染経路は空気感染で、感染すると10日ほどで発熱や発疹などの症状が出て、肺炎や中耳炎を起こすこともあります。
2020年以降最多に…都内の飲食店で集団感染も
東京都は17日、新宿区の飲食店で従業員9人が「はしか」に集団感染したと発表。9人のうち1人が発熱や発疹などで一時入院しました。
2026年の累計感染者は139人にのぼり、2025年の同じ時期に比べると4倍以上になっています。これは新型コロナが流行した2020年以降、最多です。
厚生労働省は、「疑われる症状があれば電話などで医療機関に伝え、移動の際は、公共交通機関の利用を可能な限り避けるよう」呼びかけています。