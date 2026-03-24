元NMB48のメンバーで、現在はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務める上西怜さんの初となるコスプレ写真集が、4月2日イマジカインフォスよりリリース。先行カットが公開されました



【写真】上西怜さんがギャルに変身！

『S Cawaii!』で連載中の「#れーちゃんこれくしょん」では、大好きなコスプレをテーマに様々な衣装とシチュエーションを披露している上西さん。同写真集は、全編コスプレをテーマにした挑戦的な内容となっています。



王道のバニーガールやチャイナドレスはもちろん、アニメから飛び出したようなファンタジックな衣装まで幅広く収録。指先の角度や表情、立ち振る舞いに至るまで、それぞれの世界観に没入して撮影に挑んでいます。衣装を一から制作するなど、コスプレイヤーとしてのこだわりを最大限に反映。細部まで入念な打ち合わせを重ね、上西自身の表現したい姿を徹底的に追求した。さらに、コスプレメイクとウィッグカットのポイントも披露しています。



上西さんは「この度上西怜コスプレ写真集の発売が決定いたしました！バニー、チャイナ、ギャル、エルフ、男装、色々なコスプレをさせていただきました。さらに！レモネードを擬人化したオリジナル衣装も作っていただいたり…。大満足の一冊になりました！ぜひ、たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです！」とコメントしています。



【上西怜さんプロフィル】

じょうにしれい 2001年5月28日生まれ 元NMB48第5期生として人気を博し、NMB48卒業後はグラビアアイドル・ファッションモデルとしてマルチに幅広く活躍中。公式ニックネームは「れーちゃん」で、持ち前の美貌やスタイルのみならず明るく活発な性格で多くのファンから親しまれている。S Cawaii!レギュラーモデル。2025‐26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ・ゲーム・コスプレ・カフェ巡り。最新情報は、X:@jonishi_rei Instagram:jonishi_rei YouTube:@jonishi_rei TikTok:@jonishi_rei