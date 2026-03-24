【名湯百選】好き＆行ってみたい「千葉県・神奈川県の温泉」ランキング！ 「勝浦温泉」を抑えた1位は？
海や山の自然に恵まれた千葉県と神奈川県。首都圏からのアクセスもよく、気軽に行ける温泉地として人気を集めています。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい千葉県・神奈川県の温泉」ランキングを紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
宿泊するなら、伝統ある「勝浦朝市」に足を運ぶのもおすすめ。採れたての野菜や新鮮な魚介類など、旬の食材がそろっています。
▼回答者コメント
「つるんつるん温泉というネーミングが気になる」（30代女性／埼玉県）
「料理を満喫してゆっくり出来そうだから」（30代女性／石川県）
「景色が絶景で、サービスも期待できるから」（10代男性／大阪府）
横浜から約1時間とアクセス良好で、温泉も高級旅館から日帰り温泉までバリエーション豊富。周辺観光も、自然公園や美術館、旧跡、カフェなど、歴史スポットと近代文化がバランスよく共存しており、見応え満点です。
▼回答者コメント
「親戚がおすすめしていたので」（30代女性／山梨県）
「静かな温泉街で心身を癒やしたい」（30代女性／山口県）
「小さい頃訪れた事があり、最高に気持ち良かった温泉だから」（20代男性／埼玉県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい千葉県・神奈川県の温泉」ランキングを紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位：勝浦温泉（千葉県）／92票2位にランクインしたのは、千葉県にある勝浦温泉です。千葉県で唯一、名湯百選に選ばれた温泉施設があり、肌に優しい茶褐色の温泉。周辺には日帰り温泉や、スパ・レストランなどでリゾート気分を満喫できる複合施設があり、海の景色を望める宿もあります。
▼回答者コメント
「つるんつるん温泉というネーミングが気になる」（30代女性／埼玉県）
「料理を満喫してゆっくり出来そうだから」（30代女性／石川県）
「景色が絶景で、サービスも期待できるから」（10代男性／大阪府）
1位：湯河原温泉（神奈川県）／133票1位にランクインしたのは、神奈川県の湯河原温泉です。温暖な気候と景観に恵まれ、「薬師の湯」と呼ばれる効能の高さを誇る名湯。多くの歌人や文豪に愛され、古くは万葉集にもうたわれています。
横浜から約1時間とアクセス良好で、温泉も高級旅館から日帰り温泉までバリエーション豊富。周辺観光も、自然公園や美術館、旧跡、カフェなど、歴史スポットと近代文化がバランスよく共存しており、見応え満点です。
▼回答者コメント
「親戚がおすすめしていたので」（30代女性／山梨県）
「静かな温泉街で心身を癒やしたい」（30代女性／山口県）
「小さい頃訪れた事があり、最高に気持ち良かった温泉だから」（20代男性／埼玉県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)