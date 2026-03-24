慎重に選んでいたら…世帯年収700万円・31歳女性が新生活で「ダイニングテーブル」を買って後悔した訳
新生活をきっかけに、家具や家電などを購入することも多いこの季節。ワクワクしてついいろいろなものに目移りしてしまいますが、計画的に買わないと後悔してしまうことも……。
今回はAll About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「新生活で買って後悔したもの・損したもの」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな失敗体験を紹介します。買い物をする際の参考にしてみてください。
▼回答者プロフィール
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：700万円
・貯蓄：900万円
▼買って後悔したもの・損したもの
・購入したもの：ダイニングテーブル
・購入金額：1万円
・購入時期：29歳のとき
女性が新生活をきっかけに買って後悔したものは「ダイニングテーブル」。
「色もいいし、家族も増えたから買おうと思った。夫も、ダイニングテーブルがほしいと言っていたので購入した」
ただサイズがあまりにも大きく、「ダイニングテーブルに、椅子も4脚ついていたけど、結局4脚も使わなくて、2つはしまってある。もう少し小さいのでもよかった」と、後悔したそうです。
家具は一度買うとそう簡単には買い直しにくいもの。色やデザインなど見た目だけではなく、サイズや使用感もあわせて検討することが、後悔のない買い物のポイントなのかもしれません。
＜調査概要＞
新生活で買って後悔したもの・損したものに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年3月10〜11日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：63人、女性：182人、回答しない：3人、その他：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「新生活で買って後悔したもの・損したもの」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな失敗体験を紹介します。買い物をする際の参考にしてみてください。
サイズがあまりにも大きくて今回紹介するのは、宮崎県に住む31歳女性のエピソードです。
▼回答者プロフィール
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：700万円
・貯蓄：900万円
▼買って後悔したもの・損したもの
・購入したもの：ダイニングテーブル
・購入金額：1万円
・購入時期：29歳のとき
女性が新生活をきっかけに買って後悔したものは「ダイニングテーブル」。
「色もいいし、家族も増えたから買おうと思った。夫も、ダイニングテーブルがほしいと言っていたので購入した」
ただサイズがあまりにも大きく、「ダイニングテーブルに、椅子も4脚ついていたけど、結局4脚も使わなくて、2つはしまってある。もう少し小さいのでもよかった」と、後悔したそうです。
「慎重に選んで買ったほうがいいよ！」最後に、購入する前の自分に何とアドバイスするか聞いたところ、「大きすぎるのは邪魔になるから、慎重に選んで買ったほうがいいよ！ 椅子4脚もいらないよと伝えたい」とコメントしています。
家具は一度買うとそう簡単には買い直しにくいもの。色やデザインなど見た目だけではなく、サイズや使用感もあわせて検討することが、後悔のない買い物のポイントなのかもしれません。
＜調査概要＞
新生活で買って後悔したもの・損したものに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年3月10〜11日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：63人、女性：182人、回答しない：3人、その他：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)