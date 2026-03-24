「メンタル強すぎ」裁判中の元ジャンポケ斉藤慎二被告、宣伝投稿に賛否「こういう発信するのすごいな」
20代の女性に性的暴行をした罪などに問われ、裁判に臨んでいる元ジャングルポケットの斉藤慎二被告は3月23日、X（旧Twitter）を更新。自身が販売するバームクーヘンを宣伝しました。
【宣伝投稿に「メンタル強すぎ」の声】
コメントや引用リポストでは「何もやらないよりも 恥を捨てて必死にもがく姿は応援したくなる」「頑張れ！何度だってやり直せるぞ！」など好意的な意見が寄せられる一方で、「今宣伝することか？」「メンタル強すぎ」「今の状況でこういう発信するのすごいな」「な、なにも反省していない、、、」と、厳しい声が多くみられました。
(文:多町野 望)
【宣伝投稿に「メンタル強すぎ」の声】
「今宣伝することか？」斉藤被告は「明日からはコチラです！宜しくお願いします！」とつづり、3枚の画像を投稿。自身のバームクーヘンの販売スケジュールを告知しました。販売時には斉藤被告本人が来店するようです。
「偽アカウントが確認されています！」24日には「バームさいとう」と名乗るTikTokアカウントの画像を掲載し「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」と呼び掛けた斉藤被告。影響力の高さがうかがえます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)