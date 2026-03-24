お笑いグループ・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告は3月23日、自身のXを更新。バームクーヘンの宣伝をし、さまざまな声が寄せられています。（サムネイル画像出典：斉藤慎二被告公式Xより）

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20代の女性に性的暴行をした罪などに問われ、裁判に臨んでいる元ジャングルポケットの斉藤慎二被告は3月23日、X（旧Twitter）を更新。自身が販売するバームクーヘンを宣伝しました。

【宣伝投稿に「メンタル強すぎ」の声】

「今宣伝することか？」

斉藤被告は「明日からはコチラです！宜しくお願いします！」とつづり、3枚の画像を投稿。自身のバームクーヘンの販売スケジュールを告知しました。販売時には斉藤被告本人が来店するようです。

コメントや引用リポストでは「何もやらないよりも　恥を捨てて必死にもがく姿は応援したくなる」「頑張れ！何度だってやり直せるぞ！」など好意的な意見が寄せられる一方で、「今宣伝することか？」「メンタル強すぎ」「今の状況でこういう発信するのすごいな」「な、なにも反省していない、、、」と、厳しい声が多くみられました。

「偽アカウントが確認されています！」

24日には「バームさいとう」と名乗るTikTokアカウントの画像を掲載し「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」と呼び掛けた斉藤被告。影響力の高さがうかがえます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)