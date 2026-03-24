「スタバ」×「ビームス」プロジェクトに新作！ トミカ別注のミニカーやトートバッグが登場
「ビームス」と「スターバックス」が展開するファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、3月27日（金）から、「EXTRA Collection」第2弾を、「ビームス ライフ 横浜」や「スターバックス公式オンラインストア」などで発売する。
【写真】キッズ用を用意！ おそろいで使える「トートバッグ」もすてき
■今回は「トミカ」に別注
今回発売される「EXTRA Collection」第2弾は、特別にデザインされた“オリジナルトラック”を主役に、タカラトミーの「トミカ」に別注したミニカーや、親子でリンクコーディネートが楽しめるファッションアイテムがそろう全9型。
「STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ」は、ビームスの物流トラックでも実際に使用されている車種のひとつ「三菱ふそう キャンター」を、全面グリーンに変更しロゴをあしらった、「ビームス」らしさと「スターバックス」らしさが感じられるアイテムに仕上がっている。
また、定番Tシャツをベースにトラックのプリントをデザインした「STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントTシャツ」や、「トミカ」の世界観をカジュアルに落とし込んだ「STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントキャップ」も販売する。
さらに、ナチュラルな生成りカラーのキャンバス素材にトラックモチーフのイラストと「tomica」ロゴをフロントに配した「STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリント トートバッグ」が登場。いずれも、親子でおそろいコーデができる大人用とキッズ用が用意される。
【写真】キッズ用を用意！ おそろいで使える「トートバッグ」もすてき
■今回は「トミカ」に別注
今回発売される「EXTRA Collection」第2弾は、特別にデザインされた“オリジナルトラック”を主役に、タカラトミーの「トミカ」に別注したミニカーや、親子でリンクコーディネートが楽しめるファッションアイテムがそろう全9型。
また、定番Tシャツをベースにトラックのプリントをデザインした「STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントTシャツ」や、「トミカ」の世界観をカジュアルに落とし込んだ「STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントキャップ」も販売する。
さらに、ナチュラルな生成りカラーのキャンバス素材にトラックモチーフのイラストと「tomica」ロゴをフロントに配した「STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリント トートバッグ」が登場。いずれも、親子でおそろいコーデができる大人用とキッズ用が用意される。