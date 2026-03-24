地元出身のものまねタレントが手がけたデジタル紙芝居映画が佐世保市の中学校で上映されました。

佐世保市の相浦中学校で行われた、デジタル紙芝居映画『ガラ☆クタ』の上映会。

監督を務めたのは、佐世保市出身で中学校OBのものまねタレント 剣持 光さんです。

作品ではプロデューサーや脚本、キャラクターのデザイン、悪役の声なども担当しました。

昭和の長崎を舞台に内気な少年の成長を描くストーリー。

東京から来た少女と出会い、その少女を守りながら自分の殻を破り、無人島の「くじら島」を目指して謎解きの旅へ踏み出す物語です。

（剣持 光 監督）

「恩返しができたと思い感無量。(作品を通して)自分の殻に閉じこもらずに、一歩踏み出す勇気を考えてもらいたい」

（生徒）

「普通の紙芝居や普段からみているアニメと違って、また違った新感覚な映像で違った感覚で見ることができて楽しかった」

（生徒）

「自分にも将来の夢があるので、あきらめずに自分の価値をみつけて頑張りたい」

『ガラ☆クタ』はホームページで自主上映会の申し込みも受け付けているということです。