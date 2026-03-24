熊本市動植物園で生まれ、多くの人から愛されてきたレッサーパンダの「杏香（あこ）」が、24日、愛知県の動物園に引っ越しました。



繁殖のため、愛知県豊橋市の動物園に引っ越すことになったレッサーパンダの杏香（あこ）。3月21日には、今までの感謝と引っ越しの無事を祈って、抽選で選ばれた参加者によるケーキづくりが行われました。感謝の想いを乗せたケーキ。プレゼントされた杏香は、うれしそうに食べていました。

そして、24日午前6時ごろ。まだ薄暗い中、熊本市動植物園には、杏香との別れを惜しむ人たちの姿が。



女性

「東京から来ました。もう今涙出てますね、つらくて。」



女の子・姉弟

「愛知県に行っても人気者になってねって言いたい。」

ついに、お別れの時。ファンや職員に暖かく見守られながら、熊本を旅立ちました。



レッサーパンダ担当飼育員・荒木美菜子さん

「私自身、初めてレッサーパンダを 担当したこともあり、思い出がすごくあるし、 飼育員という仕事の中で大切な一場面かなと思います。」

杏香（あこ）は、飛行機で愛知県の豊橋総合動植物公園に向かい、午後2時すぎに無事に到着したということです。