英ＰＭＩ速報値。３月総合は５１．０と前回５３．７から低下＝ロンドン為替



この日発表された３月の英ＰＭＩ速報値は総合が51.0と前回53.7および市場予想52.8を大きく下回った。発表元のＳ＆Ｐグローバルは、「中東戦争は３月の英国経済に打撃を与え、成長を鈍化させる一方でインフレを急速に押し上げた」「企業は、中東情勢による顧客のリスク回避姿勢の強まりや価格圧力の上昇、金利上昇、さらには移動やサプライチェーンの混乱を通じて、受注が減少した」と指摘している。ロイターが伝えた。



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