アジア女王なでしこJ、6月の国際親善試合で南アフリカとの対戦!! 同試合はフジテレビ系列にて全国生中継!!
日本サッカー協会(JFA)は24日、日本女子代表(なでしこジャパン)が6月6日に行う国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦することが決定したと発表した。
同試合は大阪のヤンマーハナサカスタジアムにて開催され、15時50分キックオフ予定。また、同試合はフジテレビ系列にて全国生中継されることが併せて発表されている。
チームを率いるニルス・ニールセン監督はJFAを通じ、「6月の国際親善試合は、チームの強化および来年の FIFA 女子ワールドカップに向けた準備として重要な機会と位置づけています。同時に、AFC 女子アジアカップ優勝後、初めて日本のファンの皆さまの前で選手たちがプレーする姿をお見せできる貴重な機会でもあります。また、昨年4月の国際親善試合でも使用したヤンマーハナサカスタジアムで再び試合ができることを大変嬉しく思います。日本まで遠征してくる南アフリカ女子代表に敬意を払い、ファンの皆さまの大きな後押しを受けながら、両チームにとって素晴らしい試合となるよう、しっかりと準備して臨みます。」とコメントしている。
同試合は大阪のヤンマーハナサカスタジアムにて開催され、15時50分キックオフ予定。また、同試合はフジテレビ系列にて全国生中継されることが併せて発表されている。
チームを率いるニルス・ニールセン監督はJFAを通じ、「6月の国際親善試合は、チームの強化および来年の FIFA 女子ワールドカップに向けた準備として重要な機会と位置づけています。同時に、AFC 女子アジアカップ優勝後、初めて日本のファンの皆さまの前で選手たちがプレーする姿をお見せできる貴重な機会でもあります。また、昨年4月の国際親善試合でも使用したヤンマーハナサカスタジアムで再び試合ができることを大変嬉しく思います。日本まで遠征してくる南アフリカ女子代表に敬意を払い、ファンの皆さまの大きな後押しを受けながら、両チームにとって素晴らしい試合となるよう、しっかりと準備して臨みます。」とコメントしている。