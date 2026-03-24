女子プロゴルファーの笠りつ子は3月23日、Instagramを更新。「Vポイント×SMBCレディス」で5年ぶりの優勝を果たしたことを報告した。

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笠は投稿で、優勝トロフィーにキスする写真とともに「沢山のご声援ありがとうございました」と、ファンやスポンサー、仲間、家族への感謝を述べた。そして「やっとやっと勝つことができました‼︎」と、優勝を報告した。

笠はこれまでの競技生活について「辛い事、苦しい事の方が多い」と振り返りながらも「それでも毎日楽しく笑って過ごせたのは素敵な仲間がいてくれたから」と前向きな思いを吐露。「焦らず、腐らずいけました」と、自身の歩みを噛み締めた。さらに「また挑戦できる舞台がある事が嬉しい」と前を向き「今日からまた自分の道を歩いていきます」と決意を表明した。

【画像】トロフィーにキスをする笠りつ子（画像は笠りつ子Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーアザーから「おめでとうございます」「カッコ良くてカッコ良すぎます！！」「とても輝いてました」「生で観たかった！」「まだまだ行きましょう！」「スピーチも素敵だった」「やっぱり笠りつ子は強いんです」「最終日の穏やかな表情がとても素敵でした」「ゴルフの神様はちゃんと見てます」「今日のりっちゃん一段と綺麗で頼もしい」「感動しました！！」「痺れました」「感動して涙が止まりません」「変わらず強く美しかったですね」「お綺麗でした」など多くの祝福が寄せられた。