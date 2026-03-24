農業機械などを販売する新潟クボタが経済的な理由で生活に苦しむ世帯を支援しようと、県フードバンク推進協議会にコメ2tを贈りました。



新潟クボタが寄付したのは、新潟米『新之助』2tです。新潟クボタはコメの販売事業も手がけていることから、ウイルス禍をきっかけにひとり親家庭など生活に苦しむ世帯へコメの支援を始めました。近年、コメは価格が高騰しているため、フードバンクでコメを求める人は増えているといいます。



■新潟クボタ 吉田丈夫社長

「まずはおなかいっぱい食べていただきたいし、地域を好きになるきっかけにしてもらえれば。」



■県フードバンク推進協議会 山下浩子理事長

「これから先、子どもの未来は希望を持って元気にたくましく育ってもらえると思う。」



寄付されたコメは今後、県内のフードバンク30団体に配られる予定です。