ＴＢＳ日曜劇場「リブート」第９話が２２日、放送された。最終回は２９日。【ネタバレあり】

冒頭から逃げる儀堂こと早瀬（鈴木亮平）と一香こと夏海（戸田恵梨香）。二人で向い合っても、「私は一香」と言い張る夏海に、早瀬は「俺の作った早瀬ショートを食べたくないのかよ」と訴える。そしてネックレスにしていた指輪を外し、夏海の左手薬指にはめる。

ロマンチックなシーンから画面はがらりと変わり、合六亘（北村有起哉）と部下で顧問弁護士の海江田勇（酒向芳）が部屋での密談場面に。合六が箱を開けると、そこには資金洗浄の高級時計がずらり１０個。全て、スイスの高級時計ブランド「ＢＯＶＥＴ（ボベ）」のもので、関係者への取材によると、たった１秒しか映らなかったが、実は全て、本物だったという。

懐中時計のフォルムの『１９Ｔｈｉｒｔｙ（ナインティーンサーティ）』などで知られるボベ。中には４４００万円の『Ｖｉｒｔｕｏｓｏ８（ヴィルトーソ８）』も２個入っており、総額で１億６０００万円超。収録には警備のためもあり、ブランドの関係者が立ち会い、見守ったという。

この場面、海江田が「現金もあります。一香ちゃん、商品を少しずつ換金してたみたいですわ」と合六に伝えていた。