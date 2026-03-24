プロ野球のファーム・リーグは24日、東、中、西地区で計6試合が行われた。

東地区のヤクルト―ロッテ戦（戸田）は延長10回、2―2で引き分け。ヤクルト先発・松本健は4回7安打2失点。茂木が2安打1打点。ロッテ先発・木村は4回2安打4奪三振で無失点。育成ドラフト3位・杉山（愛知学院大）が2安打1打点、池田と育成選手の松石が2安打を放った。

日本ハムは楽天戦（森林どりスタジアム泉）で先発全員の20安打を放って19―2で大勝。進藤が3回の1号2ランなど2安打3打点、阪口が7回の1号2ランなど2安打3打点。明瀬が7回の1号ソロなど2安打2打点。浅間が8回の1号3ランなど4安打でサイクル安打を達成した。有薗が3安打3打点、今川も3安打。先発・金村は6回5安打2失点で1勝目。楽天先発・前田健は2回1/3を6安打6失点で1敗目。渡辺佳が2安打1打点をマークした。

中地区で巨人は西武戦（ジャイアンツタウン）に3―0で完封勝利。先発・ウィットリーが4回4安打4奪三振無失点で、3番手・森田が4回無安打無失点で1勝目（1敗目）。育成選手の平山、ドラフト4位・皆川（中大）が2安打。西武先発・高橋光は5回8安打3失点で1敗目。打線は4安打に終わった。

DeNAは中日戦（ナゴヤ）に3―0で完封勝利。先発・デュプランティエが5回1安打無失点の好投で1勝目、2番手・篠木が4回1安打無失点で1セーブ目を挙げた。育成選手の西巻が8回の1号2ランなど2安打、勝又も2安打。中日先発・金丸は5回5安打5奪三振1失点で1敗目。打線は2安打に終わった。

西地区でソフトバンクは広島戦（由宇）に9―2。川村が初回に先頭打者本塁打となる1号ソロを放つなど3安打3打点、笹川が9回の1号2ランなど2安打。育成選手の中沢、育成選手の大泉が2安打1打点だった。先発・大関は4回1安打無失点で、2番手の育成選手・藤原が5回4安打2失点で1勝目。広島先発・森下は3回3安打3奪三振で1失点。久保が2安打1打点。

阪神はオリックス戦（京セラドーム大阪）に5―1。先発・才木が5回3安打1失点で1勝目を挙げた。前川が3安打2打点、育成選手の福島が2安打をマーク。オリックス先発・ジェリーは2回2安打5奪三振無失点で、2番手・岩崎が1/3回を6安打4失点1敗目。野口が2安打。