『ZIP!』一般人に“アポなし朝ごはんおねだり”新企画が大不評“2段構え訪問”の配慮がさらなる仇に

3月24日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）で始まった新コーナー「アポなしアサ飯」が、視聴者の間で物議を醸している。

「このコーナーは、全国の名産地や話題の街をめぐり、食のプロフェッショナルに朝ごはんをアポなしで食べさせてもらう突撃ロケです。ナレーションでは『朝ごはんを通して人のぬくもりを知る人情旅』と紹介されていました」（芸能担当記者）

この日のロケを担当したのは、ダンスボーカルユニット・M!LKの曽野舜太。「新コーナー楽しみすぎて滅!」とハイテンションで登場したが、企画内容をその場で聞かされると、「無理でしょ!? ワンチャン、人の家に行ったりするってことですか!?」とドン引き。それでも、ロケ地である茨城県ひたちなか市の魚市場で、聞き込みを開始した。

「『地元で一番の食の匠』は誰かを市場の人々に尋ねると、干しいもグランプリ日本一の農家の名前があがり、曽野さんはその農家を訪問することになりました。

曽野さんがおそるおそる『インタビューとかって（可能ですか?）』と声をかけると、農家の男性は『大丈夫です、数分なら……』と応じていました。男性は、あくまで取材だと思っていた様子で、その後、曽野さんはあらためて企画の趣旨を説明しました、実際にはその場で食べるのではなく、翌朝に再訪して、朝食をいただく“2段構え”の形式でした」（同前）

ところが、その農家は翌朝、家族でディズニーランドへ行く予定があり、断念することに。別の農家を紹介してもらい、交渉したところ、快い返事がもらえたため、翌朝、再訪することとなった。

「そのご主人は元料理人で、干しいものバタートーストや、さつまいも入り野菜スープ、オイル漬けした低温調理のサケなど、腕によりをかけて料理を振る舞っていました。食べた曽野さんは『もう最高!』と大興奮し、『泊まっていっていいですか、今日?』と、軽口をたたく場面もありました」（同前）

しかし、この企画にSNSでは違和感が噴出。

《ZIPの新コーナー普通に不快すぎてチャンネル変えた》

《アポなし朝ごはんとかいう新コーナーで観るのやめようかな》

といった指摘が相次いだ。芸能プロ関係者はこう語る。

「有名人が全国各地を訪れ、一般人から食事をごちそうしてもらう企画は、落語家の桂米助（ヨネスケ）さんが1985年、朝のワイドショー番組『ルックルックこんにちは』（日本テレビ系）で始めた『突撃!隣の晩ごはん』に行き着きます。

いまはプライバシーへの配慮や炎上対策として、一般人への取材について非常に気を遣う時代です。そのための“配慮”として、翌日に再訪するというシステムにしましたが、取材を受ける側はむしろ2度も対応しなければいけないことになってしまいました」

人情をうたう新企画だが、時代とのズレが露呈してしまったようだ。