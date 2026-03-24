ACIDMANの大木伸夫(Vo,G)が、自身の出身地である埼玉県川越市の“小江戸川越大使”に就任した。

埼玉県南西部に位置する川越市は江戸時代、川越藩の城下町として江戸と経済・文化の結びつきが強く、その歴史的背景から“小江戸”と呼ばれている。江戸の情緒を色濃く残す蔵造りの町並みや、ユネスコ無形文化遺産に登録された“川越まつり”、ランドマークである“時の鐘”や菓子屋横丁などが有名で、年間700万人を超える観光客が訪れる埼玉県屈指の観光地として知られる。

川越市で生まれ育ち高校卒業までの多くの時間を過ごした大木は、この地を愛し、現在でも2〜3ヶ月に一度は川越の実家へ足を運ぶほど。2021年リリースの楽曲「innocence」のミュージックビデオは、同市の天体観測施設にて撮影したもの。この施設は、大木が9歳当時(1986年)ハレー彗星を観測した場所でもある。

さらに、同市ホール“ウェスタ川越”にて複数回のワンマンライブ開催したほか、20歳を迎えた若者の門出を祝う式典“二十歳のつどい”へは2年連続で大木がメッセージを贈っている。過去2度開催しているACIDMAN主催フェス＜SAI＞では、フードエリアに“川越物産展”を展開、同じくSAIにて同市のクラフトビールブランド“COEDO”とのコラボビールを制作・発売するなど、幾度となく深い繋を持ってきた。

今回の就任にあたり、森田初恵市長より委嘱書を渡された大木は以下のように語った。

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「本当に光栄で、大変ありがたく思っております。

昔から素敵な街並みだと感じていましたが、僕が上京する頃には、まだ今ほどの観光地ではありませんでした。

年に何度も帰省しますが、その度に街がどんどん素敵になり、観光客の皆さんで賑わっていく様子を実感し、とても誇らしく思っておりました。

現在は東京に住んでいますが、川越は僕にとって一番大切な場所です。

これからも、この街の魅力を一人でも多くの方に伝えていきたいと思っております。

また、皆さまとともに、この文化を守り続けていけたらと願っております」

──大木伸夫

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“小江戸川越大使”は、市村正親(俳優)、露木茂(ニュースキャスター)、樋口久子(プロゴルファー)、三吉彩花(俳優・モデル)に続き5人目。

ACIDMANは5月22日、ウェスタ川越にてツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞の埼玉公演を開催する。同ツアーは4月9日より、13thアルバム『光学』を携えてスタート。＜LIFE＞ツアー以来18年ぶりとなる幕張メッセ国際展⽰場ホール9-10にてファイナルを迎える。

■全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞

4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama

4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS

5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール

5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS

5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa

6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル

6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10

詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/

■LIVE Blu-ray『This is ACIDMAN 2025 in日本武道館』

2026年4月1日(水)発売

予約リンク：https://acidman.lnk.to/2025budokanPR

詳細リンク：https://acidman.jp/newsinfo/20260228/

【Blu-ray】TYXT-10089 8,030円(税込)

▼Blu-ray収録内容

◯＜This is ACIDMAN 2025 in日本武道館＞

01.world symphony

02.夜のために

03.FREE STAR

04.式⽇

05.スロウレイン

06.⽩と⿊

07.リピート

08.sonet

09.季節の灯

10.愛を両⼿に

11.世界が終わる夜

12.⾵追い⼈(前編)

13.廻る、巡る、その核へ

14.ファンファーレ

15.輝けるもの

16.造花が笑う

17.ある証明

18.ALMA

encore

en1.feel every love

en2.Your Song

◯ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025” Documentary Film ●CDショップ購入者特典

・Amazon.co.jp：LIVE PHOTOビジュアルシート

・タワーレコード：LIVE PHOTO ポストカード

・その他CDショップ：LIVE PHOTO SET

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。