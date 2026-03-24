周りと差がつく「長袖Tシャツ」→【ZARA】で見つけた！（歓喜）

そろそろ薄手のトップスに切り替えたいタイミング。周りと差をつけたい大人女性におすすめしたいのが、サマ見えが狙える「長袖Tシャツ」です。【ZARA（ザラ）】から登場したシャレ感のあるTシャツなら、1枚でコーデの主役になってくれるかも。爽やかな柄や一癖ある切り替えデザインなど、周りから一目置かれそうなアイテムをピックアップしました。

1枚でも重ね着でも使える柄Tシャツ

【ZARA】「ストライプ柄ロングスリーブTシャツ」\3,590（税込）

シンプルコーデのマンネリを打破したいときにおすすめなのが、春らしいボーダー柄のTシャツ。存在感のある柄物のTシャツを投入することで、周りとは一味違ったコーデを目指してみて。1枚でサラッと着こなしたり、ビスチェやキャミワンピとレイヤードしたり、幅広い着こなしが楽しめる予感。ジーンズと合わせた爽やかなカジュアルコーデや、ティアードスカートでフェミニンに引き寄せるのもおすすめ。

1枚でこなれ見えが狙える切り替えTシャツ

【ZARA】「ポプリン切替Tシャツ」\5,290（税込）

Tシャツとブラウスを重ね着したような、切り替えデザインが特徴のTシャツ。レイヤード風の着こなしが1枚で完成して、周りと差がつきそう。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットなので、さり気なく体型カバーも期待できます。カフス付きのロングスリーブできちんと感があり、オンオフ問わず活躍するかも。かっちりとしたパンツでクールに、スウェットで楽ちんに。幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M