PIZZA OF DEATH RECORDSの新イベント＜Hub Slice＞(ハブスライス)の第7回目が6月26日、東京・渋谷Spotify O-EASTにてオールナイトで開催されることが発表となった。

＜Hub Slice＞はアーティスト、お客さん、ライブハウスの“ハブ”となることを目指し、不定期かつ定期的に開催されるイベントだ。ジャンル、所属、年齢、形態などあらゆる垣根を取り除いた出演アーティストは、ただ“カッコいい人達とカッコいいイベントをしたい”という思いからラインナップされるもの。

そして発表された第7回目のテーマは“メロディックパンクの復権”。メロディックパンクをルーツにした8バンドが、深夜の渋谷で自分たちの通ってきた道とこれから通る道を再確認する。出演ラインナップは、AFTER SQOULL、FIVE STATE DRIVE、HONEST、KUZIRA、MACVES、MARIO2BLOCK、ONIONRING。なおもう1バンドは後日発表されるとのことだ。チケットぴあ先行受付は3月24日19:00より。

■イベント＜PIZZA OF DEATH RECORDS presents “Hub Slice7”＞

6月26日(金 ※深夜) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open24:00 / start24:30

▼出演：(ABC順)

・AFTER SQOULL

・FIVE STATE DRIVE

・HONEST

・KUZIRA

・MACVES

・MARIO2BLOCK

・ONIONRING

＋1バンド(後日解禁)

▼チケット

ADV \4200

一般販売：4/18(土)10:00〜

【オフィシャル1次先行】

受付期間：3/24(火)19:00〜3/29(日)23:59

【オフィシャル先行2次】

受付期間：4/3(金)12:00〜4/12(日)23:59

受付URL：w.pia.jp/t/hub-slice/