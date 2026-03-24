メ～テレ（名古屋テレビ）

三重県が誇るブランド牛の松阪牛。今年から中東のドバイへの輸出が決まっていましたが、中東情勢を受けて出荷の見通しが立たなくなっています。

アメリカのトランプ大統領は「イランが核兵器を持たないことに同意した」と主張しましたが、今後の見通しは立っていません。

中東情勢の緊迫化は、三重県が誇るブランド牛にも影響が出ています。

「ウシが仕上がってくると、毛がバサバサになってくる。もういつ出荷してもいい」（三重加藤牧場 加藤勝三 取締役）

三重県明和町にある三重加藤牧場は、高級ブランド牛「松阪牛」を400頭ほど育てています。

きめの細かい霜降りと柔らかな肉質が特徴の松阪牛。

神戸牛・近江牛とともに「三大和牛」の一つです。

6年をかけて決まったドバイへの輸出

松阪牛は、もともと国内のインバウンド需要に軸足を置いていましたが、新型コロナの影響で経営状況は一変したといいます。

「新型コロナの影響を受け、国内はもちろん国外・海外に向けて、しっかり自分たちで販路を作っていこうと」（加藤取締役）

松阪牛を海外にも広めようと、2020年に海外輸出に興味関心のある農家が集まり、「松阪牛協議会輸出部会」を立ち上げました。

輸出に本格参入しようとして6年。ついに今夏にドバイに輸出する予定でしたが、「中東空域」の封鎖で白紙に…。

「牧場にいる一番いいウシを選んで、ドバイに向けて待機させています。僕たちが出荷したいタイミングで出せるわけじゃないし、受け取りたいタイミングに逆算して出荷する。いろいろな人たちが動いてスケジューリングしていたが、もう1回やり直しです」（加藤取締役）

次のチャンスに期待寄せる

ドバイに輸出した場合、国内の1.5倍ほどの価格で販売する予定でしたが、この夏の出荷の見通しは立たず、ウシのコンディションを調整するのも一苦労です。

Q.ウシのコンディションは？

「持つかな…持たせないといけないが、持つかどうかちょっと」（加藤取締役）

さらに、ほかの牧場から出荷された松阪牛はドバイへ輸出される直前、兵庫県でストップしている状況です。

「生産者として、自分たちが生産している松阪牛がどう評価されるか楽しみにしている。今後も挑戦できるタイミングが来ると思うので、タイミングをうかがいながら、ウシのコンディションも維持しながら、ドバイへ持っていくチャンスを狙っていきたいと思います」（加藤取締役）