◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、１着馬に天皇賞・春の優先出走権）＝３月２４日、美浦トレセン

日経賞・Ｇ２（２８日、中山）へ、マイネルケレリウス（牡６歳、父ルーラーシップ）、ホウオウノーサイド（牡７歳、父キングカメハメハ）を送り出す奥村武厩舎＝美浦＝。伏兵扱いの両頭だが濃厚な激走の気配が漂っている。

マイネルケレリウスは前走の日経新春杯で１２番人気ながら４着と健闘。トレーナーは「差しの利かない馬場だったので厳しいかなと思ったけど、最後は１頭だけいい脚を使っていましたからね。差す競馬が板についてきました」と納得の表情を浮かべる。前走時はかなり好調を感じさせる動きだったが「変わらないですよ。浮き沈みがない馬なので」と今回も状態面はキープ。「（２４年１１月の）ステイヤーズＳもいい脚を使っていたし、中山は合いそう」と手応え十分だ。

ホウオウノーサイドは昨年１３着の舞台だが、「元気いっぱい」と充実の雰囲気。９か月ぶりだった２走前から着実に気配は上向いてきている。「（杉原）誠人が『使いたい』と言っていたのでいい条件だと思う。冬場の芝は硬くてあんまり合っていないけど、気温が上がって緩くなるのはいいと思います」と変わり身に期待した。