2012年に廃線となった長野電鉄屋代線。千曲市ではその跡地に歩行者と自転車の専用道が完成し24日、記念式典が開かれました。



「どうぞ（テープカット）」



千曲市立屋代中学校近くにある長野電鉄屋代線の跡地に完成した歩行者と自転車の専用道は長さ950メートルで、主に通学路として利用されます。



宮里伸哉記者

「こちらの道路、自転車レーンと歩行者レーンに分かれています。道幅も最大6メートルあってスムーズ通行できます」





式典には屋代中学校や屋代高校の生徒なども出席し、完成を祝いました。屋代小学校5年 白石美帆さん「この道路ができたことで、通学の時はみんなが楽に通えて渡る時には安心して渡れることができると思います。今よりも通学が便利になり、とてもうれしいです」長野電鉄屋代線は利用者の減少などで2012年に廃線となりました。その後、沿線の自治体では跡地を有効活用しようと、2021年から整備事業に着手し、工事を続けてきました。今回の専用道も元々は線路があった場所です。千曲市 小川修一市長「子どもの時、地元ですけども線路をなかなか歩けないので、この景色は初めて見ました。不思議な感じでとても気持ち良く歩かせていただいた」千曲市は専用道を通学路としての利用だけでなく、ウオーキングやサイクリングなど地域の人たちにも活用してほしいとしています。