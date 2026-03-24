記事ポイント Point 1

釣り具のDAIWAが手がける全天候型デイリーウェア「DAIWA247」のポップアップストアがMIYASHITA PARKにオープン Point 2

2026年3月21日から1カ月間の期間限定で、営業時間は11:00〜21:00 Point 3

軽量・撥水・パッカブルのPERTEX PCSシリーズや通気性抜群のDOT AIRシリーズなど、釣り場で鍛えた機能ウェアがラインナップ

フィッシング用品ブランド「DAIWA」を展開するグローブライドが、全天候型ウェアライン「DAIWA247」のポップアップストアをMIYASHITA PARKにオープンしています。

約70年にわたるフィッシングウェア開発の知見を活かし、都市生活者のデイリーライフに向けた機能的なリアルクローズを提案する期間限定ショップとなっています。

DAIWA「DAIWA247 POP-UP STORE ＠MIYASHITA PARK」

店舗名：DAIWA247 POP-UP STORE ＠MIYASHITA PARK開店日：2026年3月21日（土）期間：1カ月間所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10営業時間：11:00〜21:00（一部店舗は異なる）

「DAIWA247」は、「Deliver Weather-Ready Wear for better 247」をコンセプトに2026年2月にローンチした全天候型ウェアシリーズです。

自然環境の過酷さに対応するフィッシングウェアで培った素材選びと生産技術を、日常着へと昇華させています。

カルチャー性が高く多様な価値観が集まるMIYASHITA PARKを舞台に、「軽量化と機能性、さらにカジュアル感」を体感できるポップアップストアとして展開中です。

PERTEX PCSシリーズ

PERTEX PCSシリーズは、表面と裏面で異なる密度の生地を二層構造に仕立てたウェアラインです。

風は通しにくく蒸れを逃しやすい構造で、太さの違う糸を組み合わせることで生地裏面に凹凸が生まれ、肌離れのよい着心地を実現しています。

PERTEX PCS SMOCK（DJ-5226EX／24,200円・税込）は、軽量でありながら強靭さも兼ね備えたプルオーバータイプのアウターです。

PERTEX®EQUILIBRIUM独自の二重織り構造に環境配慮型の撥水加工を施した、ポリエステル100％素材を採用しています。

襟元に収納されたフードはドローコード付きで、急な天候変化にもすぐに対応できる設計となっています。

フロントポケットを裏返すことでコンパクトに収納できるパッカブル仕様のため、使わないときはバッグに忍ばせておけます。

PERTEX PCS JACKET（DJ-5126EX／24,200円・税込）は、フルジップタイプのジャケットです。

スタンドカラー内にフードを収納でき、すっきりとしたシルエットを保ちながら雨風にも備えられる一着に仕上がっています。

チェストポケットを裏返せばパッカブル収納も可能で、スモックと同じく携帯性に優れています。

ドローコード付きの裾や両サイドのジップポケットなど、日常使いに嬉しい機能が詰め込まれています。

ジャケットもコンパクトに折り畳んでポーチサイズに収まるため、天気が読めない日の外出にぴったりです。

PERTEX PCS PANTS（DP-5126EX／17,050円・税込）は、ジャケットとセットアップで着用できるワイドストレートシルエットのパンツです。

ゴムウエストにスナップボタンを備え、リラックスした履き心地ながらきちんとした見た目を両立させています。

裾にはジップ開閉とベルクロ調整タブを搭載し、シューズに合わせてシルエットを変えることが可能です。

バックポケットを裏返せばパッカブル収納にも対応しており、シリーズ共通の携帯性の高さが光ります。

DAIWA「DAIWA247 POP-UP STORE ＠MIYASHITA PARK」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開店日について教えてください。

A. 開店日は2026年3月21日（土）です。

Q. 所在地について教えてください。

A. 所在地は東京都渋谷区神宮前6-20-10です。

Q. 営業時間について教えてください。

A. 営業時間は11:00〜21:00（一部店舗は異なる）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京にストア！ DAIWA「DAIWA247 POP-UP STORE ＠MIYASHITA PARK」 appeared first on Dtimes.