“トップF1ドライバー”シャルル・ルクレール、金のだるま抱えにっこり 日本のファンにメッセージ「いつもありがとうございます」
トップF1ドライバーのシャルル・ルクレールが24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。
【全身ショット】素敵！カジュアルなブラックコーデ姿のシャルル・ルクレール
この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、オールブラックのコーディネートの中、胸元に金のブローチを光らせたルクレール。特別にプレゼントされた金のだるまをにこやかに抱え、報道陣のカメラに応えた。
ブランドアンバサダーのルクレールは、日本人に向け「家族や近い人たちと特別な時間を過ごすときに楽しんでいただくのが一番だと思います」とシーバスリーガルの楽しみ方を提案。最後には「応援をいつもありがとうございます。空港に降り立ったときにたくさんのファンの方がいて、日本のファンの皆さんは特にいろいろ工夫をしながら僕たちのことを歓迎してくれています。本当に感謝を申し上げたいとともに、週末のトラックでは皆さんに笑顔をもたらせるようにがんばります」と日本のファンへメッセージを贈った。
本イベントは、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」の一夜限りの特別イベント。フォトコールにはほかに、スペシャルゲストとして赤西仁、板谷由夏、三浦翔平、金子ノブアキが出席した。
【全身ショット】素敵！カジュアルなブラックコーデ姿のシャルル・ルクレール
この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、オールブラックのコーディネートの中、胸元に金のブローチを光らせたルクレール。特別にプレゼントされた金のだるまをにこやかに抱え、報道陣のカメラに応えた。
ブランドアンバサダーのルクレールは、日本人に向け「家族や近い人たちと特別な時間を過ごすときに楽しんでいただくのが一番だと思います」とシーバスリーガルの楽しみ方を提案。最後には「応援をいつもありがとうございます。空港に降り立ったときにたくさんのファンの方がいて、日本のファンの皆さんは特にいろいろ工夫をしながら僕たちのことを歓迎してくれています。本当に感謝を申し上げたいとともに、週末のトラックでは皆さんに笑顔をもたらせるようにがんばります」と日本のファンへメッセージを贈った。
本イベントは、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」の一夜限りの特別イベント。フォトコールにはほかに、スペシャルゲストとして赤西仁、板谷由夏、三浦翔平、金子ノブアキが出席した。