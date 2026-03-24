直近の運転日は5月5日と6日

2026年3月のダイヤ改正で東海道・山陽新幹線に設定された「のぞみ206号」が、「攻めたダイヤ」として話題になりました。博多19時18分発、新大阪21時45分発、名古屋22時33分発で、新横浜23時48分着、品川23時59分着です。

【帰宅限界マップ】これが「のぞみ206号」で帰れる範囲です（路線図）

攻めた部分は「品川23時59分着」です。東海道新幹線は原則として0時から6時までは運転できません。夜間に保守工事を実施するためであり、沿線の騒音への配慮でもあります。ほかの新幹線も同様です。

だから東海道新幹線の上り列車は東京23時59分着まで運行可能現行ダイヤでは23時51分着の「(臨時)516号」です。しかし、東京駅にたどり着かなくても、品川駅止まりで良いなら、23時59分までもう1本運行できます。それが「のぞみ206号」です。東海道新幹線の門限ギリギリまで走る「攻めたダイヤ」というわけです。

定期列車の最終便「のぞみ64号」は博多19時発、品川23時38分着、東京23時45分着です。さらに東海道新幹線では臨時の「のぞみ516号」があり、新大阪21時30分発、名古屋22時18分発、品川23時44分着、東京23時51分着でした。

つまり、「のぞみ206号」は博多で今までより20分遅く、新大阪と名古屋で15分遅く発車します。わずか15分ですが、ライブなどのイベントの終了時刻次第で「今までは終了後に宿泊していたけれど、最終の新幹線で帰れる」という場合もありそうです。時刻表によると、直近の運転日は5月5日（火・祝）と5月6日（水・休）です。大型連休の最終日付近に運転されるようです。

しかし、品川で23時59分に到着しても、そこから電車に乗り継いでどこまで帰宅できるでしょうか。つまり、「のぞみ206号」の恩恵を受けられる駅はどこでしょう。気になったので調べてみました。

品川からの乗り継ぎ、山手線は内･外ともに池袋行き

JRは0時台、1時台まで運行しており頼もしいところです。しかし大手私鉄のほとんどは0時以降の終電がなくなってしまいます。品川から離れるほど到着が遅くなり、終電時刻を過ぎていきます。山手線の西側は到達駅が多く、東側は終電を過ぎています。

JR山手線……すべての駅へ行けます。注意点として、山手線は内回り、外回りとも池袋止まりです。巣鴨、駒込に行く場合は内回り（東京・上野経由）を選びましょう。外回り（渋谷・新宿経由）だと池袋より先に行けません。

JR中央・総武線各駅停車……秋葉原〜代々木間と新宿〜中野間まで行けます。秋葉原〜代々木間は山手線内回りで秋葉原乗り換え、新宿〜中野間は山手線外回りから、代々木または新宿乗り換えです。

JR京浜東北線……品川から南へ桜木町まで行けます。ただし、新子安〜桜木町間は新横浜から横浜線で東神奈川乗り換えの方が早く着きます。品川からだと乗り換え1回、新横浜からだと乗り換え2回。どちらも利点があり迷いますね。

JR南武線……JR京浜東北線の川崎乗り換えで武蔵中原まで行けます。

京急線……京急川崎まで行けます。空港線、大師線は終電を過ぎています。川崎より南側は並行する京浜東北線を使いましょう。神奈川新町から先は新横浜乗り換えで到達可能です。

東急線……池上線は全駅到達可能です。五反田と蒲田から雪が谷大塚行きが出ています。東急多摩川線も全駅到達可能。蒲田で東急多摩川線と池上線の電車が同時に発車します。目黒線は目黒乗り換えで奥沢まで行けます。大井町線も大井町乗り換えで二子玉川まで行けます。主力路線の東横線と田園都市線は間に合いません。

小田急線……新宿乗り換えで下北沢の先の経堂まで行けます。

京王線・井の頭線……明大前の先、桜上水行きが最終です。ただし列車は新線新宿駅発で遠いため、乗り換えを急ぐ必要があります。京王線新宿駅は終電後です。井の頭線も終電に間に合いません。

都営地下鉄三田線……田町に隣接する三田から白金高輪まで行けます。

都営地下鉄浅草線……五反田乗り換えで西馬込まで行けます。また、三田乗り換えで泉岳寺に行けます。ただし泉岳寺は高輪ゲートウェイに隣接しているため、この乗り換えを使うことはなさそうです。

都営地下鉄大江戸線……代々木乗り換えで都庁前まで行けます。また、山手線の御徒町から上野御徒町へ歩くと清澄白河行きに乗り換え可能です。

東京メトロ日比谷線……都内の移動に欠かせない東京メトロですが、意外にも終電が早く、利用できる路線は日比谷線の恵比寿〜中目黒間だけでした。東横線の終電が過ぎてアクセスできない中目黒に、ナイスアシストといったところです。品川には将来、東京メトロ南北線が到達しますから、到達範囲の広がりが期待できそうです。

新横浜からは広範囲に恩恵、最遠は国府津？

「のぞみ206号」の新横浜到着は23時48分。東京都心を出た最終電車が神奈川県に来る時間帯でもあるため、同県の広範囲に到達できます。東急新横浜線、相鉄新横浜線の効果が大きいという結果になりました。

JR横浜線……全線に到達可能です。橋本から相模線方面は終電後です。東神奈川方面は東神奈川止まりで横浜には行きません。京浜東北線に乗り換えると横浜着は0時24分です。一方、横浜市営地下鉄ブルーラインの横浜到着は0時10分です。横浜から先に乗り継ぐ場合は、JR東海道線であってもこのブルーライン経由となります。

JR京浜東北線・根岸線……横浜線で東神奈川から南北へ乗り換えとなります。北方面は蒲田まで行けますが、川崎より北は品川乗り換えの方が早く着きます。横浜から先、根岸線は全駅に到達可能です。大船着は0時57分です。

JR東海道線……ブルーラインで横浜に出て乗り換えます。上り東京方面は終電後となりますが、下り大船到着は0時30分で、根岸線より早く着きます。大船からさらに西へ、国府津まで行けます。国府津到着は1時30分です。国府津は「のぞみ」が通過する小田原に近いため、大阪や名古屋で目一杯過ごして、「のぞみ206号」から新横浜・横浜を経由してタクシーなどで小田原までがんばって帰るという手もあります。

横浜市営地下鉄ブルーライン……北は終着駅のあざみ野まで、南は上永谷まで行けます。湘南台には届きませんが、相鉄いずみ野線で到達できます。

横浜市営地下鉄グリーンライン……ブルーラインのセンター南で乗り換えて終着駅の中山まで行けます。ただし中山はJR横浜線の方が早く着き、乗り換えもありません。

東急田園都市線……あざみ野から東は鷺沼まで、西は長津田まで行けます。長津田〜中央林間間はJR横浜線で長津田に出ると終電に間に合います。

東急新横浜線・東横線・みなとみらい線……日吉から目黒線直通で目黒まで到達します。そこから先の地下鉄は行けません。日吉で乗り換えて東急東横線で横浜に出られます。横浜から先のみなとみらい線には間に合いません。ただし、みなとみらい線はブルーラインで横浜に向かえば終電に乗り継げます。

東急多摩川線・大井町線……目黒線からの乗り継ぎルートを示します。東急多摩川線は蒲田行きに、大井町線は二子玉川行きと大井町行きに乗り継げます。ただし、両路線とも品川乗り換えで京浜東北線からも乗り継げます。

相鉄新横浜線……西谷から相鉄本線で海老名、二俣川で乗り換えていずみ野線の湘南台と、それぞれ終着駅まで行けます。各駅停車で全駅に到達できます。さらに相鉄本線の特急に乗ると、大和と海老名で小田急線に乗り継げます。

小田急線……小田原線はJR横浜線の町田で乗り換えて本厚木まで行けます。海老名〜本厚木間は、相鉄本線特急で海老名経由でも到達可能です。江ノ島線は相鉄本線の特急で大和から乗り換えます。北は相模大野まで、南は終着駅の片瀬江ノ島まで到達可能です。

京王相模原線……JR横浜線で橋本へ。ここから乗り換えて若葉台まで到達可能です。

京急本線……ブルーラインで横浜へ。ここから東は神奈川新町まで。西は特急に乗ると金沢文庫まで行けますが、普通(各駅停車)は上大岡まで到達可能です。

路線バスについては調べていませんが、休日のため終バスが繰り上がっており、乗りにくそうです。また、人手不足などの理由で深夜バスも運休されたままです。到達範囲は駅周辺と考えた方が良さそうですが、自分が使うバス路線をチェックしてみてください。

なお、長距離バスへの乗り継ぎを考慮すると、品川から新宿に出て、バスタ新宿から東北方面の夜行バスに乗り継げます。大阪、名古屋から移動する人は、飛行機の始発便に乗るよりも、前日出発で「のぞみ206号」+山手線＋夜行バスの方が時間を有効に使えるかもしれません。