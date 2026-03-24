150年の歴史とみんなに感謝「手熊小の全校児童 最後の修了式」少子化に伴い今年度閉校《長崎》
旅立ちの春です。
県内のすべての公立小中学校で24日、修了式が行われました。
今年度で閉校する長崎市の手熊小学校では、最後の修了式を迎えました。
150年の歴史に幕を下ろす、長崎市の手熊小学校。
少子化に伴い児童数が減少し、今年度での閉校が決まっています。
児童たちは感謝の気持ちを込め、学びやを丁寧に掃除しました。
（3年生）
「手熊小学校をまだきれいにしたい」
（4年生）
「まだ残っていてほしい思い」
最後の修了式には、1年生から5年生あわせて28人が出席。
髙木 留美子校長が「自分に自信、未来に希望を持って新しい場所できれいな花を咲かせてほしい」と呼びかけ、1年生6人全員で新年度の目標を発表しました。
（1年生全員）
「手熊小学校のお兄さんお姉さん、先生が大好きでした。桜が丘小学校に行ってもがんばります」
児童たちの多くは、新年度から約4キロ離れた、桜が丘小学校にバスで通うことになっています。
（4年生）
「お姉ちゃんと妹とお母さんが手熊小学校。閉校するのは悲しい」
（3年生）
「悲しいけど、ほかの学校でも頑張りたい」
（4年生）
「6年生と最後に、“カリスマックス”をみんなで踊れたことがうれしかった」
（4年生）
「お友だちと仲良くしたい」
閉校に伴って教職員ら15人全員が、手熊小学校を離れます。
離任式ならぬ “出発式” も行われました。
3年生と4年生の担任の大塚 順子教諭は、約25年の教員人生の中で、最も長く在籍したのが手熊小学校の6年間だったといいます。
（大塚 順子教諭）
「一つの家族のような気持ち。家族だったら会えなくてもいつかは会えると思って、離れてても一緒にいるような感覚になる。
手熊小のことが 大、大、大好き。また会いましょう、さようなら」
最後は18日に卒業したばかりの6年生も駆けつけ、全員で校歌を響かせました。
児童たちは、25日から13日間の春休みに入り、来月7日の始業式に新たなスタートを切ります。