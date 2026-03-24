1回戦を突破した勢いに乗って、25日に埼玉の強豪と対戦します。春のセンバツ甲子園で2回戦に進出した日本文理ナインが、25日の試合に向けて調整を行いました。



21日の初戦で高知農業を8－1で破り、県勢15年ぶりのセンバツでの白星をあげた日本文理。



25日の2回戦を前に、大阪市内の球場で約2時間汗を流しました。次なる対戦相手は埼玉県の強豪・花咲徳栄。バッティング練習では、速球派の相手エースを意識してピッチングマシンを速い球速に設定して目を慣らしていました。



■日本文理 渡部倖成主将

「欲を出さないというかしっかり(バットを)短く持ったりとか、一人一人が工夫して短打でつないでいこうかなと思う。」



1回戦で先発し7回1失点と好投したエース染谷は、ブルペンで30球ほど投げて調整。25日も勝利に導くピッチングがしたいと意気込みます。



■日本文理 染谷崇史投手

「振ってくるバッターが多いなかで自分の持ち味の打たせる投球、バッターが嫌がるところに投げられる投球ができればいい。」



伝統のつなぐ打線とエースの投球で、2006年以来20年ぶりの2回戦突破を目指します。



■日本文理 渡部倖成主将

「緊張も多少は1回戦よりかはほぐれていると思う。雰囲気よく練習できているので、そのまま明日につなげたい。」



日本文理と花咲徳栄の対戦は、25日の第2試合です。