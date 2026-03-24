24日(火)は、日差しがたっぷりで穏やかな陽気になりました。ただ昨日ほどの暖かさはありませんでした。最高気温は、新潟市中央区で13.2℃、上越市高田で13℃など、昨日より4℃くらい低くなったところが多くなりました。



さて、24日(火)は新潟地方気象台から最新の3カ月予報の発表がありました。



◆北陸地方の3カ月予報

新潟県が含まれる北陸地方は、4～6月にかけて平年よりも気温が高くなる見込みです。厳しい暑さがやってくる時期が早まる可能性がありますので、農作物の管理などに注意をしてください。



そして、降水量については4月が平年並みか多く、5月と6月はほぼ平年並みの見込みです。4月はこまめに天気予報を確認して、お花見のチャンスを逃さないようにしてください。



また、6月は梅雨前線が平年よりも北に停滞する可能性があることに加えて近年は大雨の発生頻度が増えていますので、本格的な梅雨を迎える前から大雨に対する心構えをした方が良さそうです。



さて、26日(木)はゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。



◆26日(木)の天気の移り変わり

朝6時は全県的によく晴れるでしょう。その後も日中いっぱいはおおむね晴れる見込みで、空気が乾燥するでしょう。ただ、夜は西から雨雲が広がってきて、夜遅くは上・中・下越では雨となりそうです。帰りが遅くなる方は空模様の変化注意ください。



一方で、25日(水)日中は今日よりも気温が上がりそうです。



◆25日(水)の予想最高気温

最高気温は16℃前後まで上がる予想で、今日より3℃前後高くなるでしょう。広く4月中旬並みで、日差しのもとでは上着いらずのところもありそうです。



ただ、朝晩はまだ冷えますので服装でうまく調整をするようにしてください。