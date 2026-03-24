金沢市中心部の香林坊にあり、その立地条件から再開発の中心となっている旧日銀金沢支店の跡地。

24日、先行利活用を検討する協議会の初会合が開かれ、旧金沢支店の内部も初めて公開されました。

牛田和希キャスター「初めて旧日銀金沢支店の内部にやって来ました。小学校の体育館ぐらい広い空間が広がっていますね。重厚な扉、相当頑丈ですよ。この向こうにはどんな空間が広がっているんでしょうか」

公開に先立ち、跡地の先行利活用推進協議会の初会合が開かれました。

金沢市・村山卓市長「これからの街中の継続的な賑わいの創出に向けまして、建物内の空間、あるいは外構の具体的な利活用方法について議論を深めていきたい」

協議会のメンバーは地元関係者や学識経験者、経済人など12人です。

まず、金沢市側から旧日銀金沢支店跡地の概要や、日銀から45億8000万円で取得した経緯などが説明されました。

委員「観光客も訪れやすい中心地として機能すればよい」「先行利用がどんどん進んで行くと、そこがいいよねとなって壊す直すという話が無くなってしまう。この後も壊して新しいものを造ることもあるんだという視点も持っておいていただきたい」

旧日銀金沢支店 1階は高さ6メートルで開放感は十分

1954年に建てられた旧日銀金沢支店は、鉄筋コンクリート造りの地下1階、地上3階建てで、延床面積はおよそ4800平方メートルあります。

2023年に金沢市広岡に移転して以降、跡地となって初めてその内部が公開されました。

牛田和希キャスター「裏口から1階部分に入って来ました。高さは6メートルあるんですが広々としていますね。支店時代に使っていた備品やカウンターはまだ残っているんですが、これらが撤去されるとより一層開放感が生まれそうです」

金沢21世紀美術館休館中は地下の金庫室が“展示場”に

先行利活用の一つとしてすでに活用方法が決まっているのが、2027年5月から大規模な改修のため11か月間休館する金沢21世紀美術館の仮の展示場です。

金沢市は、「大きな展示空間として鑑賞していただく」と話しています。

その場所が、地下にある金庫室です。

牛田和希キャスター「思った以上に広いですね。金庫と聞くと箱のようなものを想像するじゃないですか。ただこの部屋全体で管理していたということです。それから紙幣の匂いは特に残っていないような気がします」

金庫室は3室あり、合わせておよそ600平方メートル。この空間が金沢21世紀美術館の仮の展示室となりますが、建築基準法上必要とされる避難経路がないため、緑色の線までしか入れないということです。

一方、金庫室では重厚な扉を視覚的に楽しむこともできます。

金沢の中心地・香林坊のポテンシャルを引き出せるか

牛田和希キャスター「香林坊の中心地にこのスペースが使われていなかったのはもったいないですね」

金沢中心商店街まちづくり協議会・諸江洋会長「もったいないですね イベントもどんどんして、市もどんどんしてと言っているので、私たちもまちなかとしては使っていきたいなと思っている」

改修工事では、建物の裏側の塀を撤去し、転落防止用の高さおよそ1メートルの柵が設けられるほか、敷地には人工芝を敷いて、人が歩けるように通路も整備されるなど、解放的な空間を作ります。

また、せせらぎ通り側に抜けられる通路も整備され、回遊性を高めます。

協議会座長 金沢工業大学建築学部・宮下智裕教授「見るとポテンシャルがあるなと。非常に楽しい使い方が見えてくるのではないかと非常に期待感はむしろ見て高まった」

金沢市・村山卓市長「より多くの市民からも今後アンケートなども行うので答えてもらって、日銀跡地の将来像、金沢の街中の将来像についてともに描いていく手順を踏んで行きたい」

改修工事は4月から本格的に始まり、2027年3月に完了する予定です。