緊迫が続くイラン情勢の影響で燃料価格の高騰が続いています。車で広いエリアを移動するキッチンカーの店主は、1日も早い状況の改善を願いながら、それでも前を向いて商いを行っています。

渡邉百音フィールドキャスター「わー、いい匂い、能登小木漁港でとれたイカを使ったいか焼き。こちらを販売するキッチンカーでも」燃料高騰の影響が出ているといいます」

関西出身の店主が作る大阪名物・いか焼きや、イカをまるごと一杯使ったぺっちゃんこ焼き。

販売するのはこちらのキッチンカー・「いかのおみせ」店主の大槻智也さんです。

石川県内を中心に週5日営業し、スーパーやショッピングセンターなどを巡っています。

燃料「今入れようか、入れないか悩む」

いかのおみせ・大槻智也さん「Q:燃料費は？上がって来ているなと言う感覚はある少し前だと180円台になっていて今入れようか入れないか、今後また上がって来たらと思うと先に入れておこうかなとどうしようか悩む」

営業を続けるうえで欠かせないガソリン。24日朝も、出店前にガソリンスタンドに立ち寄ります。大槻さん、こんな気遣いも見せます。

いかのおみせ・大槻智也さん「1番、イカの漁に使う船が（燃料）を沢山使うのでこのまま上がり続けると大変だなと思う」

ガソリンだけでなく、原料のイカも高騰。さらに電源がない場所では自家発電用の燃料も必要です。

イベントがあれば県外まで出向くこともあり、燃料価格の高騰はコスト面を直撃します。

能登町小木のイカにほれ込み、キッチンカーを出店

京都出身の大槻さんは、仕事での転勤をきっかけに石川で暮らし始めました。

その後、能登町小木の特産・「船凍イカ」に魅力を感じ3年半前に脱サラし、一念発起しキッチンカーを出店しました。

いかのおみせ・大槻智也さん「肉厚で、食べてみて柔らかい。ゲソまで柔らかいイカ。元々サラリーマン時代にスーパーの鮮魚売り場で働いていて、石川に来て小木のイカのおいしさに魅了されてキッチンカーをはじめた」

24日は中能登町のアルプラザ鹿島での営業。11時に開店すると早速、買い求めに来る人の姿が。

お客とのやり取り「小木のイカ使ったイカ焼きになります。長袖で来れば良かった 寒い」

客「どこから？」

大槻さん「住んでるのはかほく市です。お待たせしました、ありがとう」「楽しみにしている客もいるので、据え置きで頑張っていこうと」

キッチンカーを始めて3年、馴染みの客もいるようです。

常連客「おいしいです。ビールのおつまみでおいしいので（買いにくる）」

楽しみに待っている客のためにも、簡単に値上げはできないといいます。

いかのおみせ・大槻智也さん「ブランドのイカなので元々最近は高くなって来ている、がうちではなるべく色んな人に食べてもらいたいという思いがあるので、値段はこのまま据え置きで頑張って行こうかと思う」

苦境にも笑顔を忘れない大槻さんの奮闘は続きます。