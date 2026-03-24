ぐるなびは、店舗開発事業の一環として、生ドーナツと米粉ドーナツの専門店「SILK AND ILY DONUT（シルク アンド イリィ ドーナツ）」を3月24日にグランドオープンする。

「SILK AND ILY DONUT」は、忙しい日々の中でも、自分を大切にするひとときと、カラダが喜ぶ、ほんの少しのこだわりを、もっと日常のスタンダードにしたいという想いから生まれた。

日本が育んできた至高の素材を、現代の感性で「一番おいしいかたち」へと整え、日常に心からの悦びを届けたい。同社が目指したのは、都会的で洗練されていながらも、中身はどこまでも実直で温かいお店だという。「国産食材」へのこだわり、そして五感を満たす「絹のようになめらかな口どけ」や「もっちり優しい食感」。ココロとカラダが素直に喜ぶ確かなおいしさを届ける。

生ドーナツ「SILK DONUT」は、軽やかで絹のようになめらかなブリオッシュ生地に、日本で古くから和菓子を彩ってきた「和三盆」を贅沢に纏わせた。西洋の菓子文化と和の素材が溶け合う、上質な口どけは、自分をうんと甘やかしたい日の、特別なご褒美になる。

米粉入りドーナツ「ILY DONUT」は、日本人が昔から食べてきたお米への敬意を込め、国産米粉の魅力を最大限に引き出した。お米ならではの「もちっ」と優しい食感は、誰もが気兼ねなく同じ美味しさを分かち合える親しみやすさが魅力になっている。

住宅街という立地を活かし、リモートワークの合間にも気軽に立ち寄れる場所でありたい。あなたの日常に新しい「ご褒美時間」を届ける考え。

［店舗概要］

店名：SILK AND ILY DONUT

オープン：3月24日（火）

所在地：東京都中央区勝どき4丁目6−2パークタワー勝どきミッド1階

営業時間：10:00〜18:00（売り切れ次第終了）

席数：18席

決済：キャッシュレス決済のみ

ぐるなび＝https://www.gnavi.co.jp