ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環として、持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のシーフード原料を使用した商品の売上の一部をアラスカでの持続可能な漁業に役立てる寄付の取り組みを3月24日から4月20日まで全国のファミリーマート約1万6400店で実施する。

ファミリーマートでは、これまでも、おむすびの具材にアラスカ産の天然シーフードを使用するなど、持続可能な漁業を応援する取り組みを行ってきた。

アラスカは、1959年に制定された州憲法に「天然資源の活用がサステナブルな範囲でのみ行われる」ことを明記した、サステナブル・シーフードのパイオニア。長期間にわたって水産資源と漁業を存続させ、未来の世代にもおいしいシーフードを受け継いでいくことをかなえるため、科学的な根拠に基づき「獲りすぎない・生態系に悪影響をあたえない」というルールを守った漁業を実現するなど、さまざまな取り組みを行っている。

ファミリーマートでは、このようなアラスカの漁業理念に深く共感し、さまざまな環境変動が起こる中でも美味しいおむすびを提供し続けるため、今回の寄付の取り組みに至った。



「紅鮭ほぐしと生たらこ」

アラスカ産の海産物を使用したおむすびの売上の一部を、アラスカにおける水産資源や海洋環境に配慮した適切な漁業管理に役立てる寄付を行う。対象商品の「紅鮭ほぐしと生たらこ」にはアラスカ産の紅鮭とスケトウダラの卵巣、「手巻 辛子明太子」にはアラスカ産のスケトウダラの卵巣を使用している。



「手巻 辛子明太子」

ファミリーマートは、今後も持続可能な原材料調達につながる取り組みを積極的に推進していく考え。

「紅鮭ほぐしと生たらこ」は、アラスカ産の紅鮭ほぐしとスケトウダラの卵巣を使った生たらこをごはんでふんわりと包んだおむすびになっている。

「手巻 辛子明太子」は、明太子の粒感と旨味が特徴のおむすび。辛みの中にも昆布の旨味を感じる味わいに仕立てた。持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のスケトウダラの卵巣を原料とした明太子を使用している。

［小売価格］

紅鮭ほぐしと生たらこ：295円

手巻 辛子明太子：235円

（すべて税込）

［発売日］

紅鮭ほぐしと生たらこ：3月24日（火）

手巻 辛子明太子：発売中

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp