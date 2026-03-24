兵庫県在住の60代女性・MOさんの孫は昨年、迷子になってしまったことがある。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

近所を探してもどこにも居らず、見つかったのは自宅から2キロも離れた国道でだった。

どうやら、そこで孫を助けてくれた人たちがたくさん居たようで......。

＜MOさんからのおたより＞

昨年の夏、上の孫（3歳、男の子）が自宅からいなくなりました。

パパは「ママが見ているから」と思って気晴らしにコンビニへ出かけ、ママは「パパが見ている」と安心していたそうです。

下の子が産まれ2人とも疲れていたのと気の緩みもあったと思います。

警察に連絡すると...

ママが気付いてパパにLINEし、いなくなったことが判明。近所中探しても見つかりません。

交通量も多く、近くに川もあり、嫌な想像ばかりしていたそうです。

しかし、警察に連絡したところ、すぐに見つけていただきました。

孫はパパの後を追いかけて家を出て、1人で2キロほど離れた国道まで行って迷子になっていたのです。

横断歩道の真ん中、裸足で座っている所を、わざわざ車から降りて保護してくださった男性がいたそうです。それだけでなく、コンビニでアイスやジュースを買ってくださったんだとか。

その方は急いでおられたため、女性に連携してほか数名で警察が来るまで保護していただいていたといいます。

お礼を伝えたかったのですが、警察経由でお聞きしても教えていただけませんでした。逆に勝手に食べ物を与えてしまって良かったかと心配しておられたとのこと。

本当に感謝しかございません。孫は今年から幼稚園に入園します。ヤンチャで元気に成長しています。

元気な孫の成長を見れるのは貴方様のお陰です。あの時はありがとうございました。



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