ロッテは、身近に買えるチョコレート専門店クオリティの「プレミアムガーナ」ブランドから、春夏限定コレクションとして新たに8品を発売する。

今年は、最高段位茶師監修の宇治抹茶を使用し、抹茶の本格的な旨味と渋み、ガーナの濃厚な味わいが、サブレとフィアンティーヌの軽やかな食感とともに楽しめる春夏らしいトリュフ「プレミアムガーナ サブレショコラ＜深み宇治抹茶＞」をはじめ、春夏の季節を彩る新商品を多数取り揃えた。

物価高騰の影響を受けながらも、節約疲れの反動として「自分へのご褒美」を求める消費者は増加している。忙しない日々の中で手軽に心を癒やした人にとって、ご褒美チョコは心の余裕を取り戻すための「自己投資品」ともいえる存在になりつつあると考えているという。

秋冬商品の品質・装いから一新し、紅茶や抹茶、フルーツなど素材の味わいを引き立て、華やかで爽やかな春夏らしい味わいに仕立てた今年春夏限定の自信作とのこと。同商品で贅沢なひとときを楽しんでほしいという。



「プレミアムガーナ ショコラカレ＜香るティーラテ＞」

「プレミアムガーナ ショコラカレ＜香るティーラテ＞」は、紅茶のショコラとガーナミルクを重ね贅沢な2層のショコラに仕上げた。世界三大銘茶ウバ茶を使用した紅茶ショコラに、茶葉が香る紅茶チップを加え、ガーナミルクを重ねた。華やかな香りと爽やかな渋みを感じられる紅茶ショコラと濃厚なガーナミルクが混ざり合うことで、ティーラテのような味わいが楽しめる。



「プレミアムガーナ ショコラカレ＜華やぐシチリアレモン＞」

「プレミアムガーナ ショコラカレ＜華やぐシチリアレモン＞」は、レモンのショコラとガーナブラックを重ね贅沢な2層のショコラに仕上げた。シチリア産レモンを使用したレモンショコラに、ほろ苦く爽やかな味わいのレモンチップを加え、ガーナブラックを重ねた。レモンの爽やかで華やかな味わいと後切れのいいガーナブラックとの春夏らしいマリアージュが楽しめる。



「プレミアムガーナ サブレショコラ＜深み宇治抹茶＞」

「プレミアムガーナ サブレショコラ＜深み宇治抹茶＞」は、さっくりとした食感の発酵バター入り抹茶サブレを、ガーナミルク、宇治抹茶を使用した抹茶ショコラで包み込み、仕上げにフィアンティーヌをふりかけた贅沢な4層ショコラ。最高段位茶師監修の宇治抹茶＊を使用しており、抹茶の本格的な旨味と渋み、ガーナの濃厚な味わいが、サブレとフィアンティーヌの軽やかな食感とともに楽しめる春夏らしいトリュフになっている。宇治抹茶は0.5％使用している。



「プレミアムガーナショコラホイップ＜ザ・バニラ＞」

「プレミアムガーナショコラホイップ＜ザ・バニラ＞」は、ふんわり軽やかなチョコレートをガーナミルクで包み込んだ、春夏にぴったりの一粒になっている。空気を抱き込んだホイップチョコのふんわり軽い口あたりとともに、マダガスカル産ブルボンバニラの上品な香りと北海道産生クリームのコクのある味わいが口の中に広がる。



「プレミアムガーナショコラホイップ＜ザ・ベリー＞」

「プレミアムガーナショコラホイップ＜ザ・ベリー＞」は、ふんわり軽やかなチョコレートをガーナミルクで包み込んだ、春夏にぴったりの一粒。空気を抱き込んだホイップチョコのふんわり軽い口あたりとともに、福岡県産あまおう苺とフランボワーズの華やかで甘酸っぱい味わいが口の中に広がる。



「プレミアムガーナ キャラメルミルク」

「プレミアムガーナ キャラメルミルク」は、焦がしミルクを使用したミルクチョコレートに、コク深いキャラメルと北海道産生クリームを使用したクリームパウダーを加えることで、キャラメルとミルクの上品な甘さと香ばしさを楽しむ、プレミアムな板チョコレートに仕上げた。春夏限定でロレーヌ産岩塩を加え、後切れの良い味わいになっている。



「プレミアムガーナ ダークミルク」

「プレミアムガーナ ダークミルク」は、加工条件の異なる2種のカカオを使い、カカオ分を高めたミルクチョコレートに、北海道産生クリームを使用したクリームパウダーを加えることで、カカオの芳醇な香りと上品なミルクの味わいをどちらも楽しめる。春夏限定でロレーヌ産岩塩を加え、後切れの良い味わいに仕上げた。

［小売価格］

プレミアムガーナ ショコラカレ＜香るティーラテ＞：486円前後

プレミアムガーナ ショコラカレ＜華やぐシチリアレモン＞：486円前後

プレミアムガーナ サブレショコラ＜深み宇治抹茶＞：356円前後

プレミアムガーナショコラホイップ＜ザ・バニラ＞：399円前後

プレミアムガーナショコラホイップ＜ザ・ベリー＞：399円前後

プレミアムガーナホイップセレクション：648円前後

プレミアムガーナ キャラメルミルク：399円前後

プレミアムガーナ ダークミルク：399円前後

（すべて税込）

［小売価格］

プレミアムガーナ ショコラカレ＜香るティーラテ＞：3月31日（火）

プレミアムガーナ ショコラカレ＜華やぐシチリアレモン＞：3月31日（火）

プレミアムガーナ サブレショコラ＜深み宇治抹茶＞：4月7日（火）

プレミアムガーナショコラホイップ＜ザ・バニラ＞：4月7日（火）

プレミアムガーナショコラホイップ＜ザ・ベリー＞：4月7日（火）

プレミアムガーナホイップセレクション：4月21日（火）

プレミアムガーナ キャラメルミルク：3月31日（火）

プレミアムガーナ ダークミルク：3月31日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp