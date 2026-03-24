ノーベル製菓は、4月6日から、「ペタグーグミ ソーダ味」をリニューアル発売する。

「ペタグー」シリーズは、2019年10月に発売した「コーラ味」以降、“薄くて硬い”独自の食感が楽しめるハード系グミブランドとして支持され、さらに、多彩なフレーバー展開によって市場での存在感を高めてきた。

今回のリニューアルでは、噛むほどに広がる濃厚な味わいを目指してアップグレードし、薄くて硬い噛みごたえのある「前人未踏食感」がより楽しんでもらえるようになっている。また、少しとぼけた見た目が特徴のオリジナルキャラクター「ペタグー」はそのままに、遭遇できたらラッキーな2種類の「ちびペタグー」が新たに登場するなど、おいしさに加え、発見する楽しさや喜びも感じてもらえる商品となっている。



「ペタグーグミ ソーダ味」

3月の「グレープ味」のリニューアルに引き続き、今回「ソーダ味」についてもリニューアルを実施した。

パッケージデザインは、先行して展開しているグレープ味と同様、「ペタグーグミ」ならではの「宇宙」の世界観を前面に打ち出し、ペタグーらしいシュールなユーモアを楽しめるデザインに仕上げている。

また味わいについても、ソーダの甘酸っぱく爽やかな風味が噛むほどに広がり、心地よい弾力とともに最後まで飽きずに楽しめるおいしさとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月6日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp