戦闘の終結に向けてイランと協議していると主張するトランプ大統領をイラン側は否定し、先行きの見えない状況が続いています。アメリカ政治に詳しい、明海大学の小谷哲男教授に聞きます。

■5日間延期、トランプ大統領の意図は？

──アメリカ・トランプ大統領は23日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を5日間延期して、イランとの協議を行う考えを示しました。これについて小谷さんは、どうみましたか？

明海大学 小谷哲男教授

「そもそも48時間も、厳密なものではなかった可能性が高いと思います。ポジティブな動きがあればそれでよしとするでしょうし、なくても延期したということはもともとあったのではないかと思います。

週末に48時間を設定したということなので、マーケットが閉じている間に大胆な発言を行って、マーケットが開くころには安心させるような発言をするというのがトランプ大統領のこれまでのやり方なので、今回もそのやり方を踏襲したのではないかと思います」

──発言をへて原油価格は実際に下がりましたが、トランプ大統領としては狙い通りなのでしょうか？

小谷哲男教授

「おそらく狙い通りだと思います。トランプ大統領にとって原油高が一番大きな頭痛の種ですので、それが下がったことで今の現状に満足していると思います」

■アメリカ・イラン 交渉は本当？

──イラン側は交渉について否定していますが、これについて中東情勢に詳しい慶応大学の田中浩一郎教授にもお話を聞きました。

田中教授によると「イラン側の動きをみている限り、今アメリカと協議をするという段階ではない」といいます。そして「アメリカの要求事項もイランが受け入れられるものではないので、協議自体が行われているのかあやしいと思っている。時間稼ぎ、もしくはだまし討ちをするために言っているんだとイラン側は受け止めている」といいます。

小谷さんは、どのように受け止めますか？

小谷哲男教授

「トランプ大統領は生産的な協議ができたと言って、イランは協議はしていないと言っていますが、おそらくどちらも本当のことを言っていないんだと思います。

おそらくアメリカとイランで、お互いの考えをそれぞれ一方的に伝え合ったというだけではないかと思います。

ですが、イランは交渉はしていないと言っていますが少なくともアメリカとの意思疎通はしているということだと思います。トランプ氏はこれをポジティブに発信して、マーケットに対し安心を与えたと思います」

■5日間が経過したら…どうなるのか？

──また、攻撃延期と掲げられた5日間が経過した場合にどうなるか、イラン側の考えとして、田中教授は「攻撃されるのを、当然イラン側は望んでいないので、新しい攻撃などが先送りになるというのは悪い話ではない。ただ交渉自体が存在しない可能性があるので、5日間たとうとも、なにか進むとは考えづらい」と話していました。

小谷さん、イラン側はなにも進まないと考えているとのことですが、アメリカ側は5日後、どうなると考えますか？

小谷哲男教授

「これもトランプ大統領のことなので、5日たって自分が満足できるような動きがあれば、さらにこれを延期することもあり得ると思います。

一方で満足できないような、それこそ交渉自体が成立しないということであれば、さらなる軍事的な圧力を強化するような発言が出てくるのではないかと思います」

■戦闘終結の日「4月9日」の意図は？

──イスラエルメディアは、トランプ政権が4月9日を戦闘終結の日として交渉を進める構えだとしています。この日付に、なにか意図はあるのでしょうか？

小谷哲男教授

「これはイスラエルメディアが報じていますが、アメリカ側からはこの日付を確認できていないので、もしかするとイスラエルメディアの勘違い、あるいは情報戦ということもあり得ると思います。

ただ仮にこれがトランプ大統領の意思、意向だとしても、今回の48時間と同じく、時間の設定はしたものの前倒しや延期をする、あるいはスルーするということは、トランプ大統領であればじゅうぶんあり得ます。これから2週間先というのは短いようで長いので、あまりこの日付に一喜一憂しない方がいいのではないかと」

■この事態はどうなるのか…小谷教授の考えは

──どんどん長引いている印象がありますが、この事態はまだまだ収まらないと考えていますか？

小谷哲男教授

「本当にアメリカとイランが交渉を始めるということであれば、それは前向きに評価するべきだと思いますが、お互いのいろんな案件に関する立場があまりにも開きが大きい。果たして交渉を行ったところで埋めることができるのか、大きな疑問があります。

やはり軍事作戦を継続することで、できるだけ強い立場に立った上で再度交渉をしたいと、お互いが考えてもおかしくないと思います」