ジェイソン・ステイサム主演のアクション映画『ワーキングマン』が、2026年4月17日（金）よりにて見放題独占配信されることが決定した。2026年1月2日（金）に全国公開され、正月興行を盛り上げた話題作が、早くも配信で楽しめることになる。

本作は、『ワイルド・スピード』シリーズ、『MEG ザ・モンスター』シリーズ、『エクスペンダブルズ』シリーズなどで知られるステイサムの最新主演作。建設現場で使い慣れた工具や、特殊部隊時代の戦闘スキルを武器に、凶悪なロシアンマフィアへたった一人で立ち向かう“ハードワーキング・アクション”だ。

監督・脚本は、『ビーキーパー』でもステイサムと組んだデヴィッド・エアー。さらに『エクスペンダブルズ』シリーズで共演してきたシルヴェスター・スタローンが製作と共同脚本で参加しており、アクション映画ファンには見逃せない布陣となっている。

主人公は、元特殊部隊員のレヴォン・ケイド。危険な世界から足を洗い、今は建設現場の現場監督として平穏な日々を送りながら、娘の良き父親になろうとしている。しかし、恩人である職場の上司の娘ジェニーが失踪したことをきっかけに状況は一変。行方を追うなかで巨大な人身売買組織の存在を突き止めたレヴォンは、封印していたスキルを再び解放し、熾烈な戦いへと身を投じていく。

劇場公開時には全国270館で上映され、“お正月はステイサム”の流れをさらに印象づける1本としてヒットを記録。『エクスペンダブルズ ニューブラッド』『ビーキーパー』に続き、新年のアクション映画として観客を熱狂させたステイサムが、この春はPrime Videoに“新たな現場”を移すことになる。

出演はステイサムのほか、デヴィッド・ハーバー、マイケル・ペーニャ、ジェイソン・フレミング、メラーブ・ニニッゼ、マクシミリアン・オシンスキーら。Prime Videoで2026年4月17日（金）0時より見放題独占配信開始となる。