寺島しのぶ「眞秀と2人旅」京都満喫動画公開 伏見稲荷・金閣寺での2ショットに「ご利益ありそう」「すっかり大きくなりましたね」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】女優の寺島しのぶが3月23日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優の尾上眞秀との京都旅行の様子を公開した。
【写真】53歳ベテラン女優「そっくり親子」13歳歌舞伎俳優息子と金閣寺前で密着
寺島は、京都で撮影した眞秀との2ショットや映像をまとめたショート動画を投稿。伏見稲荷大社で願い事や目標が叶うかどうかを占う「おもかる石」を持ち上げようとする2人の仲睦まじい姿が収められている。ほかにも「眞秀のリクエスト」という金閣寺を背に並んで笑顔を見せる仲良しショットや眞秀が今宮神社の神占石「阿呆賢さん」を持ち上げ、会話を交わす様子も披露している。
また、同日のフィード投稿では「眞秀と2人旅。観光したりお稽古したりちょっとお仕事したり。楽しい旅でした」と感想をつづり、「今日は絶対早く寝る！」と締めくくっている。
この投稿は「ご利益ありそう」「微笑ましい光景」「とっても楽しそう」「仲良し親子で素敵」「すっかり大きくなりましたね」「そっくり親子」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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◆寺島しのぶ、眞秀との京都旅行満喫動画公開
寺島は、京都で撮影した眞秀との2ショットや映像をまとめたショート動画を投稿。伏見稲荷大社で願い事や目標が叶うかどうかを占う「おもかる石」を持ち上げようとする2人の仲睦まじい姿が収められている。ほかにも「眞秀のリクエスト」という金閣寺を背に並んで笑顔を見せる仲良しショットや眞秀が今宮神社の神占石「阿呆賢さん」を持ち上げ、会話を交わす様子も披露している。
◆寺島しのぶの投稿に「仲良し親子で素敵」と反響
この投稿は「ご利益ありそう」「微笑ましい光景」「とっても楽しそう」「仲良し親子で素敵」「すっかり大きくなりましたね」「そっくり親子」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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