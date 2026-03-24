【TJBB・TAKI】負けは“次に勝つための材料”。悔しさも力に変えるTAKIの「ポジティブマインド」

LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。最後に登場するのは、スター性あふれる迫力のパフォーマンスと、明るく存在感のあるキャラクターでTJBBを牽引するTAKI。幼いころからダンスと向き合うなかで培われた“ポジティブマインド”のルーツや、落ち込んだときの対処法について語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。

その考え方が生まれたきっかけや、落ち込んだときの向きあい方まで。これまでの経験やエピソードとともにお届けします。

今回、TAKIが「アクセサリー」「ポジティブマインド」「掃除」「カメラ」の4つのテーマのなかから選んだのは「ポジティブマインド」！

Check! ポジティブマインドが形成されたきっかけ

5歳からずっとダンスをしてきて、これまでダンスの面で悔しい思いをすることもたくさんありました。でも、悔しいままで終わったことがないんです。

ダンスバトルやコンテスト、ショーケースなどで負けたときも、「これは次に勝つための負けだったんだろうな」と思うようにしていて。そうやって次に向けて動いていくことが、幼いころから習慣として身についていたのかなと思います。

だから自然と、悔しいことがあっても「大丈夫っしょ」とポジティブに変換できるようになったのかもしれないですね。

実際に、自分が言ってきたことや目標は叶ってきているので、それも自信につながっています。そういう経験があるからこそ、ポジティブでいられるのかなと思います。

Check! 落ち込んだときの対処法

ひとりでため込んでしまうのはよくないと思うので、落ち込んだときはメンバーとご飯に行って、コミュニケーションをたくさん取るようにしています。

自分では気づいていないことも、みんなが言ってくれたりするので、「なるほどなぁ」と思うことも多いです。そうやって話していると、あまり引きずることはないですね。

メンバーとご飯に行って話すと、次の日には気持ちを切り替えられていることが多いです。

Check! 座右の銘

「有言実行」。言ったことはやる、結果は出す、みたいな。

やると決めたことは、絶対にやり遂げられる自信があります。

Check! TAKIのポジティブマインドが周りに与える影響

「TAKIがいたら元気になれる」とか、そういう言葉はすごく言われますね。それだけで自分もうれしいですし、TJBBのなかでもそういう存在でありたいと思っています。

やっぱり10人もいるので、いろいろな意見がぶつかることもあります。そういうときに率先して声をかけたり、士気を高めたりできたらいいなと思っています。

みんなが「頼れる」と言ってくれるので、それはすごくうれしいですね。

Topic 現場で気づいたTAKIの声かけ >>長丁場の撮影のときや、シーンの切り替わりのタイミングなどで、メンバーに「ファイト！」「よっしゃ行こう！」などの声をかける姿が印象的なTAKIさん。それについて聞いてみると… こういう性格なんですよ（笑）。ポジティブマインドというか、ポジティブ人間。 空気が悪くなるとよくないじゃないですか。とりあえず声は率先してかけるようにしています。普段のリハーサルからも声かけをしたり、引っ張っていくタイプなので、それは意識しているかもしれないですね。 自分が明るくしていたら、場の雰囲気も明るくなると思うし、逆に自分が落ちていると、みんなの空気も暗くなっちゃうのかなと思うので。 Topic 取材後の「よろしくお願いします」 >>取材が終わると、一般的には「ありがとうございました」と挨拶してその場を後にすることが多いなか、TAKIさんが「ありがとうございました。よろしくお願いします！」と言って帰る姿が印象的でした。その言葉に込めた思いを聞いてみると… 「ありがとうございました」プラス、そこからの編集や、今後も一緒にお仕事させていただきたいから、「今後もよろしくお願いします」という意味を込めて言っています。 これは自分のモットーですね。

Check! 悔しさを乗り越えた「THE DANCE DAY」優勝までの道

1回目に出場したときは本当に悔しかったです。優勝できなかったことによって、いろいろ変な考えをしてしまって、それは結構引きずりましたね。

ただ、そのときは気持ちを切り替えて、次のことに取り掛かるしかなかったです。

でも2回目のお声がけをいただいたときに、「よっしゃ、ここで結果を出す」と決めて、本気で挑んだ結果、優勝することができました。

2回目に出るかどうかは、メンバーみんなでたくさん話しあいました。また出るべきなのか、というのをすごく考えましたね。でも自分の気持ちとしては、やっぱり出たかったです。ずっとモヤモヤしていたので。

HIROさんにも「勝ち負け関係ないから出たほうがいい。自分たちのこれからにも繋がるから」と言っていただいて、その言葉にも背中を押していただきました。

もちろん、出るからには勝つ気で挑みました。

＼「THE DANCE DAY 2025」悲願の優勝までの軌跡を辿った映像はこちら／

More! 自分に負けないくらいポジティブだと思うメンバー

誰やろう…。みんなそれぞれ違う方向でポジティブなんですよね。

そのなかでも、話や空気感が一番あうのはYUHIくんです。ご飯に行く回数も多いですし、話すことも多くて、考え方がすごく似ているなと思います。

ただ、性格は正反対なんですよ。僕たちのスタイルブック「UNLOCK」で、自分やメンバーの性格を表す企画があったんですけど、僕とYUHIくんは全部反対の位置にいました。

Rayの「TJBBは本当に全員Fなのか！？」の動画企画でも、結構反対のところにいることが多かったと思うんですけど。

でも、そういうところも含めてすごくあうんですよね。似すぎていないからこそ、いいのかもしれません。

前向きな部分は共通していますし、お互いに高めあえる仲なので、すごくいい関係性だなと思っています。