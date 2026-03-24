◆プロボクシング ▽東洋太平洋同級王座決定戦＆日本フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇日本王者・野上翔（判定）日本同級１位・浅海勝太●（２４日、東京・後楽園ホール）

日本フライ級王者・野上翔（２５）＝ＲＫ蒲田＝が、挑戦者の日本同級１位・浅海勝太（３１）＝ＭＲ＝を３―０の判定で下し、空位の東洋太平洋王座を獲得するとともに日本王座の初防衛に成功した。ジャッジの採点は３者とも９９―９１で野上を支持した。

戦績は野上が８戦全勝（４ＫＯ）、浅海が１４勝（７ＫＯ）１４敗。

野上は昨年８月に永田丈晶（協栄）を２―０の判定で下して、６戦目で日本王座を獲得。昨年１２月にはノンタイトル８回戦で２回ＴＫＯ勝ち。今回８戦目で２冠王者となり、リング上で「目標だったＫＯができなくてすいませんでした。後半は思った動きができなくて、仕留めることができなかった」と語った。

ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ）は、５月２日に東京ドームで同級９位・田中将吾（大橋）との防衛戦に臨む。野上は２４年３月の日本ユース王座決定戦で富岡に２―１の判定で勝利しており「もう一度（富岡と）やりたい気持ちはあるが、５月２日に勝った方とできたら。アジア３冠を獲って、世界に行けるように日々努力します」と３冠を見据えた。