【森香澄＆なごみ＆那須ほほみ】おしゃれの参考にしたい♡ 憧れガールたちの「名品」をご紹介！

センスのいい人がついつい着ちゃう名品を知りたい！そこで今回は、森香澄さん・なごみさん・那須ほほみさんが語る、憧れガールたちの私的「名品」をご紹介します。センスあふれるアイテムが続々登場！これを読めば、おしゃれの参考になること間違いナシ♡

今月のカバーガール、森香澄さんをはじめとするタレントなど、おしゃれの参考にしたい憧れガールたちのクローゼットの名品を大公開♡

Check! 森香澄さん

私服にも沼らせ法則が満載♡

Ray2026年5月号 ©須江隆治（See）

AMERI VINTAGEのセットアップとちょっといいレザーのバッグ

「私のついつい着ちゃう服は、AMERI VINTAGEのカーディガンとワンピースのセット。

一緒に着ても可愛いんですが、ワンピースは女性らしいシルエットだし、カーディガンはすそのフリルが効いてくる。1枚で着てもサマになるのでけっこうな頻度で登場しています。

ベロアなんですが明るめカラーが軽やかなので、これからの時期も活躍しそう。

ワンピは1枚で完結しがちだけど、レイヤードできるデザインを選べばコーデの幅も広がるので、私はキャミタイプが好きなんです。

AMERI VINTAGEは安くはないブランドだと思うんですがシンプルすぎず、着回し力も高いお洋服が多いので、お買いものに行くと名品を見つけられると思います。

それともうひとつの名品は、BONAVENTURAのバッグ。白とライトグレーの間のようなニュアンスカラーは季節問わず使えるんです。

私は休日も荷物をしっかり入れたい派なのでペットボトルも収まるくらいの収納力も自慢です」