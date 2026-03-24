山田涼介、『CLASSY.』連載でまさかの大衆居酒屋で庶民派デート 普段から紳士的な一面も「それこそ知念にも取り分けてあげるし」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、27日発売のファッション雑誌『CLASSY.』5月号「増刊 Special Edition」カバーに登場する。このほど、先行カットも解禁した。山田は人気連載『#TOKYO恋する1軒目』に待望の初登場する。
【表紙】たくましい腕にもキュン…自然体な表情を見せる山田涼介
今回は「完璧だと思っていたのに。ふと見せる素顔に恋をした」というテーマのもと、“アイドル・山田涼介”との庶民派デートを届ける。「ガヤガヤしたレトロっぽいお店が好き」という山田が向かったのは、ノスタルジックなムードが漂う大衆居酒屋。
ここでは、カウンターでお酒を嗜む姿を撮影。彼女の分の料理を取り分けてあげるシーンでは、「結構俺、友人と行っても取り分けるタイプですよ。それこそ知念（侑李）にも取り分けてあげるし」と紳士な一面も。串カツやアボカド料理に「めっちゃうまい！こういうのがいいんよ」とご満悦な山田だった。
もう1軒では、昭和レトロな焼き肉の名店へ。お店自慢のお肉の数々に、箸が止まらない山田。あまりの美味しさに、ひと口ごとに目を丸くするリアクションが印象的。素の表情でお送りする“もぐもぐカット”に注目だ。
また、自身の恋愛観やお酒事情にまつわるインタビューも。今年の6〜7月にかけて開催される自身初のドームツアーや、2ndアルバムについても語っている。
【表紙】たくましい腕にもキュン…自然体な表情を見せる山田涼介
今回は「完璧だと思っていたのに。ふと見せる素顔に恋をした」というテーマのもと、“アイドル・山田涼介”との庶民派デートを届ける。「ガヤガヤしたレトロっぽいお店が好き」という山田が向かったのは、ノスタルジックなムードが漂う大衆居酒屋。
もう1軒では、昭和レトロな焼き肉の名店へ。お店自慢のお肉の数々に、箸が止まらない山田。あまりの美味しさに、ひと口ごとに目を丸くするリアクションが印象的。素の表情でお送りする“もぐもぐカット”に注目だ。
また、自身の恋愛観やお酒事情にまつわるインタビューも。今年の6〜7月にかけて開催される自身初のドームツアーや、2ndアルバムについても語っている。