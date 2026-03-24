秋元康氏プロデュースの６人組昭和歌謡＆ポップスグループ・ＳＨＯＷ−ＷＡが２４日、東京・立川ステージガーデンで、全国９都市１２公演を巡るツアー「道」の最終公演を行った。５月７日に自身最大規模となる神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで大千穐楽を開催することを発表した。

デビュー曲「君の王子様」から最新曲「東京ジャンクション」までの全２１曲を披露し、アンコールでパシフィコ横浜公演が発表されると、ファン２４００人は歓喜。寺田真二郎（４２）は「平日開催で、ゴールデンウィーク明けという休みにくい時。僕たちはいろんなハードルを乗り越えていくんだなって」と語り、塩田将己（３４）は「僕たちの目標は武道館。まずは第一歩の目標として、横浜のチケットを完売させたい」と息巻いていた。

２０２４年１月からレギュラー出演してきたフジテレビ系バラエティー番組「ぽかぽか」（月〜金曜、前１１・５０）を３月末で卒業するが、山本佳志（３７）は「学校のような場所だった。歌との向き合い方を学んだ」と感謝を口にし、「ここから卒業して恩返しをしたい」と思いを新たにした。

兄弟グループ・ＭＡＴＳＵＲＩとともに佐藤二朗＆橋本愛がＷ主演するフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」（４月１４日スタート。火曜、後９・００）で初めてドラマ主題歌を担当する。５人は「紅白出場」「レコード大賞」が目標で、青山隼（３８）は「日本アカデミー賞（で最優秀助演男優賞）を取った佐藤二朗さんが主演なので、その波に乗りたい」とあやかった。