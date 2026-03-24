名古屋市の職員が、当時の河村たかし市長らからパワーハラスメントを受けたと訴えていた問題で、市の第三者委員会は「パワハラには該当しない」と報告しました。

【写真を見る】名古屋･河村たかし前市長の言動は｢パワハラに該当しない｣と第三者委員会が報告 名古屋城のバリアフリーめぐる市民討論会で起きた差別発言問題を検証する中で

この問題は2023年、名古屋城のバリアフリーをめぐる市民討論会で起きた差別発言問題を検証する中で、当時の河村たかし市長と前副市長の言動を、パワハラと受け止めていた職員がいたことが判明。

第三者委員会の結論は…「パワハラには該当しない」

おととしから調査を続けてきた第三者委員会は24日、河村前市長が「切腹」という言葉を使ったことや、「今から文化庁に電話して確認するぞ」などのいずれの言動も、パワハラには該当しないと結論づけました。

ただ、パワハラと受け止める職員がいたとしてもやむを得ない状況だったとして、ハラスメントを防止する条例の制定などの再発防止策を求めました。