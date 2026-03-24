東三河の各地に水を運ぶ豊川用水。しかし、雨不足によるピンチを脱するのはいつなのか？上流部では深刻な状況が、きょうも…

【写真を見る】渇水続く東三河 豊川用水残る水は6.5% ｢緊急取水｣準備進むも使用できるのはわずか1か月ほど 桜沢気象予報士が水源の1つ大島ダムで見たものは…

（気象予報士･桜沢信司）

｢豊川用水の水源の一つ大島ダムです。こちらもやはり少ないですね。水はあるものの、ごとごつとした岩がむき出しになっているのがわかります。この岩と樹木の境目がくっきりと分かれています。ここまで満水時には水があったんでしょうね｣

雨不足によって岩肌があらわになった大島ダム。宇連ダムと並び、渥美半島などに水を供給する豊川用水の水源です。満水の時と比較すると変化は一目瞭然。推移は満水時より30メートルほど低くなっています。

（気象予報士･桜沢信司）

｢ダムの上流側にやってきました。本来、ここにはたくさん水があるんですが、今はほとんどありません。川の幅が側溝ぐらいしかありません｣



豊川用水の最大の水瓶である宇連ダムの貯水率がゼロと発表されたのは、今月17日のこと。では、大島ダムのきょうの貯水率は？

大島ダムきょうの貯水率は? ｢雨が降らない状態だったら、4月早々にダムの水はなくなる｣

（豊川用水総合管理所･近藤晶信水源管理所長）

｢本日の午前0時時点で5.8%｣



新城市では、この3か月の雨量が98.5ミリを記録していますが、この値は平年のわずか3分の1です。この水量では、ダムに貯まる水量よりも放出する水量の方が多く、いまだ状況の改善には至っていません。



（豊川用水総合管理所･近藤晶信水源管理所長）

｢ダムの水位は変わらない。ただ水の減りが減った｣

Q.水が増えることは?

（豊川用水総合管理所･近藤晶信水源管理所長）

｢ない状態ですね｣

Q.いつ大島ダムの水はなくなる?

（豊川用水総合管理所･近藤晶信水源管理所長）

｢雨が降らない状態だったら、4月早々にダムの水はなくなる｣

ポンプによる緊急貯水も利用期間は約1か月か…

（ヘリレポート･勝野博之）

｢（宇連ダムの今の様子は）ダムと言うより渓谷ですね、谷間｣

宇連ダムでは、貯水率がゼロになったあとも、ダムの底の水をポンプでくみ上げる｢緊急取水｣が行われていますが…



（気象予報士･桜沢信司）

｢大島ダムが貯水率0%になったらどうなる？｣

（豊川用水総合管理所･近藤晶信水源管理所長）

｢大島ダムもダムの底には最低水位以下のところに水が貯まっている。ダム底の水を活用して下流に放流する｣



利用できるダム底の水は、約1か月分。ダムの上流部には、緊急取水に必要な発電機などが置かれ、準備が進められていました。

豊川用水の残る水は合わせて6.5% ｢もしすべてがゼロになったら?｣

豊川用水は、宇連ダムと大島ダムの他に7つの調整池で構成され、全体でも残る水は6.5％。その役割は水を貯めては使い、使っては貯めることを繰り返し、幹線水路を使って必要な場所に水を送ることです。最終的には、この調整池の水もポンプでくみ上げる必要が出てきそうと言いますが…



（気象予報士･桜沢信司）

｢もしすべてがゼロになったら?｣

（豊川用水総合管理所･近藤晶信水源管理所長）

｢今全国的に渇水なので、（他の河川の水が）利用可能か調整し、可能な場合はそういった水をもらう話に今後なるかもしれないが、まだ調整を行っている段階｣

こうした状況を受け、豊川用水の恩恵を受ける東三河の5つの市では、今月17日からは節水率が水道用水で25%、農業･工業用水で45%に引き上られていますが…



（豊川用水総合管理所･近藤晶信水源管理所長）

「さらなる節水率の引き上げなども含め、総合的に考えていかなければならない。風呂の水もそのまま流すのではなく、洗濯に再利用したり車の洗車に使うなど、そういった水の有効活用をしていただけたら」