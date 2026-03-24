新提案「ドレスをまとったアルファード」!?

トヨタグループのトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が手がける「MODELLISTA（モデリスタ）」は、トヨタ車の個性をさらに引き上げる純正カスタムブランドです。

エアロパーツやホイールなどのドレスアップパーツを中心に、車両本来のデザインを活かしながら、上質さや存在感を高めるスタイリングを得意としてきました。

【画像】超カッコいい！ これが「ギラつかない」高級ミニバン「超“スッキリ顔”アルファード」です！ 画像で見る（30枚以上）

そのモデリスタが、高級ミニバンとして圧倒的な人気を誇る「アルファード」をベースに、新たなデザインの方向性を提示したのが、カスタムカーの祭典として知られる「東京オートサロン2026」で初公開された「アルファード モデリスタ コンセプト」です。

アルファードという存在感の強い車種をベースにすることで、モデリスタの世界観をより象徴的に表現する狙いがあるとみられます。

アルファード モデリスタ コンセプトのデザインテーマは「Magnific IMPERIAL（マグネフィック・インペリアル）」。

直訳すると「壮麗な威厳」といった意味をもつ言葉で、アルファードが本来持つ堂々とした佇まいをさらに強調することを狙ったコンセプトと説明されており、エクステリアだけでなく、インテリアにも広く及んでいます。

エクステリアで印象的なのが、従来のモデリスタデザインとは方向性を変えたフロントデザインです。

これまでのモデリスタは、純正メッキグリルを活かした華やかなドレスアップが特徴でしたが、このコンセプトではボディ同色のグリルパネルを基調とした造形が採用されています。

フロント上部にはアッパーグリル、その下にラジエターグリルを配置し、さらに最下部には大きく張り出したフロントバンパースポイラーを組み合わせる三層構造とすることで、縦方向の厚みを強調した立体的なフロントフェイスを形成しています。

メッキの輝きに頼るのではなく、面構成によって存在感を生み出すデザインへとシフトしている点が特徴です。

またフロント、サイド、リアのアンダースポイラーには、ドレスの裾のように広がる造形も取り入れられています。

プリズムのように光を放つイルミネーションライティングと組み合わせたことで、大柄なアルファードのワイドなスタンスがより強調されたフロントマスクに仕上げられています。

こうしたライティングの演出は、昨今の高級車のインテリアでは重要な要素とされていますが、エクステリアに拡張した今回のアプローチは、新しさを感じるポイントです。

アルミホイールも専用デザインです。シャープな7本スポークをベースに、やわらかな印象を与える樹脂加飾を組み合わせた立体的な造形を採用しています。

視覚的な存在感だけでなく、整流効果も意識したデザインとしたことで、操縦安定性の向上もイメージしていると説明されています。

インテリアも大胆な仕立てとなっています。

ホワイトレザーを基調としたシートとインパネでまとめられた室内には、ドアトリムなど一部の部位に天然石を使用したパネルを採用。視覚的なインパクトだけでなく、触れることで新鮮な質感を楽しめる素材として提案されています。

さらにオーバーヘッドコンソールには、エクステリアのプリズムデザインと連動したライティング加飾を配置しました。

内外装で共通したデザインテーマを持たせることで、統一感ある空間演出が図られており、上質で落ち着いた雰囲気のなかに、ショーカーらしい華やかさも感じさせるインテリアとなっています。

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アルファード モデリスタ コンセプトは、このまま市販されるモデルではないとみられますが、大きな注目を集めていることを考えると、今回提示された大胆なデザインの一部が、今後のモデリスタパーツに反映される可能性は十分にありそうです。

街中で見かけたら二度見すること間違いなしの「ドレスをまとったアルファード」。

市販パーツとしてどこまで展開されるのか、今後のモデリスタの動きに期待が高まります。