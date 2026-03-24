【義母サブスク？合鍵にキレた俺】孫4人みるのはキツい！想像以上にパワフル＜第4話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第4話 孫たちの面倒、請け負ったはいいものの……【母の気持ち】
【編集部コメント】
娘可愛さに、つい孫を預かることを安請け合いしてしまったお母さん。預かって早々に後悔してしまいます。自身が子育てをしていたころとは体力も違うし、子どもが数人いればトラブルも起こります。しかし一度預かった以上は、簡単にやめることはできません。そんなとき、孫たちがゲームを取りに帰りたいと言い出したのです。もちろんゲーム漬けにしない配慮をするにしても、遊び道具があるとだいぶ違いますよね。リカさんの自宅と実母さんの自宅はそこまで離れていません。さぁ、お母さんどうしましょう！？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第4話 孫たちの面倒、請け負ったはいいものの……【母の気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙