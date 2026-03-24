オリエンタルランド、クルーズ子会社設立へ 日本拠点の「ディズニークルーズ」事業を展開
オリエンタルランドは、3月24日（火）の取締役会で、全額出資の子会社「株式会社オリエンタルランド・クルーズ」を設立することを発表した。同社では、2028年度に就航を目指す、日本を拠点とする「ディズニークルーズ」の経営・運航、企画開発・販売を行う。
【写真】客室もショーも豪華すぎる！ 日本からも楽しめるようになる「ディズニークルーズ」の内部のイメージ
■2026年度後半には建造スタート！
東京ディズニーリゾートという大きな事業基盤をこれからも発展させるとともに、さらなる成長の柱とし、日本を拠点とした「ディズニークルーズ」を2028年度に就航予定だと2024年7月に発表していたオリエンタルランド。
そして今回、「この取り組みの一環として、スピード感をもって事業化を進め、将来にわたってクルーズ船の経営・運営を専門的かつ機動的に行うことを目的に、子会社を設立することといたしました」とオリエンタルランド・クルーズを4月3日（金）に設立することを発表した。
今後、オリエンタルランド・クルーズが日本を拠点として運航などを手掛ける「ディズニークルーズ」については、「ディズニー・クルーズライン・ジャパン」を名称として事業を展開していくとのこと。
オリエンタルランド・クルーズが手掛けるディズニークルーズ船は、ディズニー・クルーズラインの既存船「ディズニー・ウィッシュ」をベースに、ディズニー社と協力しながら日本籍船の仕様に向けた詳細設計や船内のコンテンツ、デザインなどの調整を進めており、2026年度後半には、いよいよ本格的な船体の建造がスタートする予定だ。
日本で初めての「ディズニークルーズ」を就航させることで、日本のクルーズ市場でファミリーエンターテイメントクルーズという新たな体験価値を提供していくという。
日本拠点の「ディズニークルーズ」の総投資額は約3300億円（建造費・開業準備費など）。総客室数は約1250室で、乗客定員は約4000人、航路は首都圏の港を発着する短期航路が中心になる。
【写真】客室もショーも豪華すぎる！ 日本からも楽しめるようになる「ディズニークルーズ」の内部のイメージ
■2026年度後半には建造スタート！
東京ディズニーリゾートという大きな事業基盤をこれからも発展させるとともに、さらなる成長の柱とし、日本を拠点とした「ディズニークルーズ」を2028年度に就航予定だと2024年7月に発表していたオリエンタルランド。
今後、オリエンタルランド・クルーズが日本を拠点として運航などを手掛ける「ディズニークルーズ」については、「ディズニー・クルーズライン・ジャパン」を名称として事業を展開していくとのこと。
オリエンタルランド・クルーズが手掛けるディズニークルーズ船は、ディズニー・クルーズラインの既存船「ディズニー・ウィッシュ」をベースに、ディズニー社と協力しながら日本籍船の仕様に向けた詳細設計や船内のコンテンツ、デザインなどの調整を進めており、2026年度後半には、いよいよ本格的な船体の建造がスタートする予定だ。
日本で初めての「ディズニークルーズ」を就航させることで、日本のクルーズ市場でファミリーエンターテイメントクルーズという新たな体験価値を提供していくという。
日本拠点の「ディズニークルーズ」の総投資額は約3300億円（建造費・開業準備費など）。総客室数は約1250室で、乗客定員は約4000人、航路は首都圏の港を発着する短期航路が中心になる。