太田市内のＮＰＯ法人が高校生と共同で製作した災害支援の大型キッチンカーが完成し、太田市と協定が結ばれました。

太田市のＮＰＯ法人・新田フードサポートが製作したのは、全長約１０メートル、災害支援に特化した大型のキッチンカーです。太田工業高校電子機械科の生徒と共同で手掛けました。一度に４５０食分を提供できる炊飯器や１時間で２０００個のおにぎりを作れるマシンも搭載されています。

市役所で開かれた締結式では、高校生が見守る中、穂積市長と新田フードサポートの星野茂理事長が出席し、協定書にサインしました。今回の協定は市の内外で災害が発生した時に大型のキッチンカーを派遣し、炊き出し支援などを行うものです。穂積市長は「災害が起こる前に産官学で協力して体制を整えることがとても大事です」と話しました。一方、車両の製作に携わった太田工業の須藤掠央さんは、「工業高校ならではの活動で、苦労したことも含めて大きな経験です」と振り返りました。

この車両には今後、パンを焼くオーブンなども設置される予定で、保健所に登録後夏ごろの運用開始を目指しているということです。