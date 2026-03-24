2025年、県内への寄港回数が過去最多となったクルーズ船。24日は鹿屋市と垂水市をめぐるツアーが行われ、特産のカンパチや焼酎を味わいました。時間的な制約がある中で、県内の多くの魅力を発信するため、新しいツアーの開拓が行われています。



鹿児島市のマリンポートかごしまに停泊している日本最大級のクルーズ船「飛鳥Ⅱ」。24日約40人の乗客が桜島を経由してやってきたのは、鹿屋市の漁業協同組合です。





2025年、県内への寄港回数が過去最多の183回に上ったクルーズ船。しかし、停泊するマリンポートかごしまの周辺では慢性的な交通渋滞が課題となっています。24日のツアーは、舞台を大隅半島に移すことで渋滞を回避して、寄港地で楽しむ時間を長く確保しようと行われました。振る舞われたのは、特産のカンパチの刺身やあら煮など。地元の魅力が詰まった品々をおいしそうに頬張っていました。(東京から)「カリコリしていて歯ごたえがあって新鮮だからかな。おいしい」(滋賀から)「おいしい。コリコリしている。おいしい魚あまり食べてへんから。海がないから」(鹿屋市ふるさとPR課・八木大輔主任主事)「全国の方にカンパチを食べていただいておいしいという感想をいただけたことはありがたい」お腹を満たしたあとにやってきたのは、垂水市の八千代伝酒造。垂水市へのクルーズ船の乗客の誘致は初めてで、尾脇市長も法被姿で出迎えました。ここで行われたのは、鹿児島が誇る「芋焼酎」の試飲です。(奈良から)「美味しかった。初めていただいたが口の中でフワッと広がってバスの中で酔うんちゃうか。やみつきになったらどうする？」蔵の見学も行われ、興味深そうに説明に耳を傾けていました。(垂水市・尾脇雅弥市長)「垂水市も食材の宝庫なので今回は国内の方々が中心だったが、ウィングを広げて世界へ向けて垂水や鹿児島の食材をPRしていきたい」今後、垂水市を中心とした海外客向けのツアーの誘致も進んでいるということで、大隅半島の魅力の発信に期待が高まります。