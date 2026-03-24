水迫畜産が別の牛肉を黒毛和牛として販売していた問題です。会社の社長が謝罪のため鹿屋市を訪れました。ふるさと納税の信頼を揺るがす今回の問題。鹿児島市は早くも対策に乗り出しました。



24日午後、鹿屋市役所を訪ねた水迫畜産の水迫政治社長。ふるさと納税の返礼品を扱う事業者など関係者と訪れ、郷原市長と面会しました。



指宿市の水迫畜産は「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉を「黒毛和牛」と表示したり、「原産地」や「個体識別番号」などを正しく表示せず販売していました。問題の牛肉が入っていた鹿屋市のふるさと納税の数は2248件で寄付額は4820万円に上ることが24日までの調査でわかりました。寄付者には24日、メールで知らせたということです。





水迫社長の訪問は約15分。郷原市長に謝罪した後、「誠意ある対応をしていく」という考えが示されたということです。これまで取材にほぼ応じて来なかった水迫社長。記者会見など今後の対応について問われると…。（水迫畜産・水迫政治社長）「（Q会見は？）いつかはする」「（Qいつ？）いつかは言えない」今後、記者会見を開く考えを示しました。（記者）「社長の口からひと言いただきたい」（水迫畜産・水迫政治社長）「みなさん、ごめんなさいとずっとお詫びしている」足早に車に乗り込み鹿屋市役所を後にしました。一方、鹿屋市と同じく24日まで寄付者の特定を行っていた枕崎市も寄付の数と金額を発表しました。寄付の数は1万3261件で寄付額は3億4312万6087円に上ります。これまで判明している自治体では最も大きな寄付額となっています。鹿児島市は、寄付の数が2142件で寄付額は2506万4000円に上ると発表しました。（下鶴市長）「鹿児島市に思いを寄せて頂きご寄付をいただいた方の信頼を損ねるものであり甚だ遺憾に思っている。代替品の発送などを含めた誠意ある対応を求めている」ふるさと納税の信頼を揺るがす今回の問題。下鶴市長に聞きました。（内田直之キャスター）「今後できること、市として考えていることはどんなことがあるか？防ぐための手立ては」（下鶴市長）「今回の事案を受け、誓約書に公的機関の立ち入り調査を受けた時は速やかに報告すること条項に追加し、返礼品事業者には誓約書に基づく点検を依頼した」鹿児島市が独自に設ける事業者との誓約書を見直すなど対策をとったということです。一方、徳之島の伊仙町も23日、ふるさと納税の返礼品に問題の牛肉が入っていたことを公表しました。別の事業者が水迫畜産から仕入れ、令和5年1月から10月までに出荷した製品に入っていたということです。寄付の数は487件で寄付額は561万円に上り、現在、寄付者の特定を急いでいます。これで水迫畜産の問題の牛肉をふるさと納税の返礼品としていた自治体は県内8つとなりました。また、姶良市はこれまで833件の寄付に不適正な表示がされた牛肉が入っていたとしていましたがおよそ450件が加わるということです。新たな自治体も判明するなど影響は広がっています。